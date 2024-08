Roma, al Circo Massimo torna lo show equestre "Cavalli e Roma”

Torna in scena al Circo Massimo “Cavalli e Roma” , lo spettacolare show equestre che venerdì 30 e sabato 31 agosto accenderà le notti romane del Longines Global Champions Tour di Roma . Nell’ambito del prestigioso circuito internazionale di salto ostacoli in programma dal 30 agosto al 1° settembre, il Circo Massimo sarà teatro di una nuova emozionante edizione dell’ormai tradizionale appuntamento serale al Palatino che quest’anno si intitolerà “Liberi nel cuore degli uomini” , spettacolo curato da Sabina Domanico , Serena Veri e Alessandro Volpi con la regia di Umberto Scotti . Uno scenario suggestivo per una rappresentazione artistica sotto le stelle che sarà un omaggio alla libertà in tutte le sue forme, raccontata attraverso l'eleganza e la potenza dei cavalli combinata con l'arte del teatro equestre.

Oltre 80 i cavalli in scena, veri protagonisti di un'esperienza visiva ed emotiva indimenticabile, in un viaggio emozionante diviso in otto quadri viventi, ognuno dei quali con un riferimento al concetto di libertà nei suoi diversi significati. “La vera libertà è quella dello spirito – spiega Umberto Scotti - Seppur stretti nelle regole della convivenza, i cavalli continuano a galoppare liberi e leggeri nel cuore di tutti gli uomini”. Le musiche di Marzia Garrani e le immagini di Alberto Natale accompagneranno tra luci e colori le evoluzioni dei cavalli e dei loro cavalieri per una magica fusione tra arte equestre e performance teatrale che toccherà il cuore di adulti e piccini.

Come di consueto lo spettacolo (ingresso gratuito, inizio ore 20:00, info e prenotazioni a info@lgctroma.com) vedrà la partecipazione di ragazzi disabili e normodotati nel tradizionale Carosello del San Raffaele Viterbo, che incanteranno il pubblico con un’esibizione emozionante testimone del ruolo sociale del cavallo e dell’importanza della riabilitazione equestre.

Al Circo Massimo dunque sport ai massimi livelli ma anche tanto intrattenimento per cittadini e turisti, che in una tre giorni totalmente aperta al pubblico beneficeranno di un cartellone ricchissimo di appuntamenti, spettacoli e iniziative per il pubblico di tutte le età: proposte culturali, presentazioni, mostre interattive, rievocazioni storiche e tanto altro.