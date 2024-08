Longines Global Champions Tour nel vivo: Amazzoni pigliatutto nelle gare del CSI2*

ROMA - L'appuntamento capitolino del Longines Global Champions Tour entra nel vivo. In attesa dell'evento clou della seconda giornata di gare all'ombra del Palatino, i due round della Global Champions League che prenderanno il via a partire dalle 13.50, i migliaia di presenti hanno assistito alle prime tre gare del CSI2* che hanno animato la mattinata degli appassionati di salto a ostacoli. La seconda giornata del CSI2* nell’arena del Circo Massimo è stata aperta dalla 1.30 a tempo. I 18 binomi si sono sfidati su 11 ostacoli e 13 sforzi nell’intento di entrare nell’albo dei big. Ad avere la meglio la statunitense Sterling Malnik in sella a Calgary Tame (0, 59”36). Ottima prestazione del sedicenne israeliano Yali Kass che conquista rispettivamente il secondo e il quarto posto su Izzytimes Vdp (0, 59”40) e Imagination (0, 62”65). Al quinto posto, per l’Italia, si è distinta Eleonora Sanna con Nikita du Roton (0, 62”22).

Vittoria ancora al femminile anche la seconda gara di giornata di altezza 1.15 a tempo. La migliore dei 17 concorrenti è stata, infatti, l’amazzone francese Aurore Dubus su Dolce des Hares (0, 57”79) che per 26 decimi di secondo si è imposta sulla giovane Niamh Devlin su Captain Marko (0, 58”05), vincitrice anche ieri della 1.15 a fasi. Terzo posto per il greco Anastasios Raissis su Ilona Val Henry (0, 59”35). La giovane romana Charlotte Maccagnani su Oak Grove's Darshana (0, 62”51) ha centrato la quinta posizione. Si tinge di rosa anche la 1.40 a tempo, gara più alta dello CSI2* di giornata. Il merito è della canadese Cassidy Rein (in foto, in alto) in sella a Habab-W (0, 56”05) che ha distaccato il brasiliano Felipe Coutinho Mendonca Nagata in sella a Habab-W (0, 57”57). Avvincente la battaglia per il terzo posto combattuta dagli azzurri Filippo Lupis su Contito Eb Z e Guido Grimaldi su Gentleman. Entrambi i nostri connazionali, entrando in campo con i loro secondi cavalli, hanno tagliato la linea del traguardo senza commettere errori nel tempo di 57”94 aggiudicandosi la terza posizione ex aequo.