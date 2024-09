Roma, il Global Champions Arabians Tour culmina tra vittorie spettacolari e tante celebrità

ROMA - Si è conclusa la prestigiosa tappa romana del Global Champions Arabians Tour, il grande show con i migliori purosangue arabi del mondo che hanno sfilato in un appuntamento di impareggiabile atmosfera tra glamour, competizione e trionfo. L'evento, tenutosi presso la storica arena del Circo Massimo, ha attirato la partecipazione di reali, istituzioni, celebrità e appassionati di cavalli arabi da tutto il mondo. La manifestazione è culminata con una spettacolare cerimonia di chiusura e un meraviglioso show che ha incantato il pubblico con una performance magica, caratterizzata dalla partecipazione di oltre 100 ballerini, cavalli, carri antichi e fuochi d'artificio in una sinfonia mozzafiato di emozioni. La storia della Città Eterna è tornata in vita davanti agli occhi degli spettatori, ricreando l'epica atmosfera di 2000 anni fa, con una performance indimenticabile che ha reso omaggio alla grandezza di Roma, trasportando il pubblico in un emozionante viaggio attraverso la storia.