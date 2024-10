Max Allegri fa festa a Capannelle nel Roma Champions Day

Allegri, quasi doppietta!

La prima pattern di giornata in ordine cronologico, il Premio Ribot Memorial Loreto Luciani (gruppo III) ha come protagonista d’eccezione Mr Darcy, di proprietà della scuderia Alma Racing dell’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che arrivato ai 400 finali decide di iniziare a fare sul serio e, montato da Tore Sulas, strappa per andare all'attacco della femmina Three Havanas (grande favorita della vigilia) e vince su Amabile e sul compagno di allenamento My Eternal Love.

Allegri che sfiora anche una clamorosa doppietta nella prova più prestigiosa di giornata, il Premio Lydia Tesio Bet365Scores.it (gruppo II), pattern riservata alle femmine e monopolizzata dalla strepitosa prestazione di Sioux Life. La cavalla, montata dall’eccellente Dario Di Tocco, ai 400 finali si presenta ben oltre il centro della pista e allunga agile ed imperiosa, involandosi irraggiungibile verso il traguardo davanti alla validissima Sun Never Sets (altra cavalla dell’Alma Racing e pupilla dell’allenatore livornese).