Roma, il Circo Massimo si accende con la "Formula 1 dell’Equitazione": dal 10 al 12 ottobre torna il Longines Global Champions Tour

Il concorso capitolino, unico appuntamento italiano del circuito conosciuto in tutto il mondo come la “Formula 1 dell’Equitazione”, festeggerà al Circo Massimo i suoi 10 anni di storia in occasione della quattordicesima e terzultima tappa stagionale della diciannovesima edizione del tour: dopo aver toccato 13 destinazioni del globo attraverso 11 Paesi e 3 Continenti, il Longines Global Champions Tour sbarcherà nella Capitale prima di proseguire verso Rabat (dal 18 al 20 ottobre) e Riyad (dal 30 ottobre al 1° novembre), per poi culminare dal 20 al 23 novembre coi Super Playoff di Praga.

Un appuntamento di grande prestigio quello all’ombra del Palatino, in cui le stelle del jumping mondiale lanceranno la ricorsa finale per il titolo individuale del 2025 e quello a squadre della Global Champions League.

Il Circo Massimo si prepara a regalare tre giornate indimenticabili di grande equitazione e intrattenimento, completamente gratuite e aperte al pubblico, pronte a trasformarsi nell’evento clou della stagione sportiva capitolina.

Insieme alla tre giorni di gare, cittadini e turisti potranno fruire gratuitamente di un cartellone ricchissimo di appuntamenti, spettacoli e iniziative per il pubblico di tutte le età: proposte culturali, presentazioni, mostre interattive, rievocazioni storiche, oltre agli immancabili appuntamenti serali con gli show equestri. Venerdì 10 e sabato 11 ottobre dalle 20:00 lo spettacolo sotto le stelle diretto da Sabina Domanico “Cavalli e Roma – Respect”. Non mancheranno i consueti appuntamenti con lo spettacolo del Carosello del San Raffaele, del Carosello di Lance dei Lancieri di Montebello e del tradizionale Carosello dei Carabinieri.

Il Longines Global Champions Tour di Roma sarà presentato ufficialmente ai media mercoledì 8 ottobre alle 11:30 con una conferenza stampa presso la Tribuna Vip Lounge dell’impianto allestito al Circo Massimo. Saranno presenti alla conferenza i vertici del Longines Global Champions Tour, rappresentanti istituzionali e federali e una delegazione di cavalieri che prenderanno parte alla tappa di Roma.

