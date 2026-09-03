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Roma, torna il Longines Global Champions Tour: edizione speciale a Tor di Quinto, nella culla dell'equitazione moderna

Dal 9 all'11 ottobre l'Ippodromo Militare "Pietro Giannattasio", sede dell'ottavo Reggimento dei Lancieri di Montebello, sarà teatro della tappa italiana della Formula 1 dell'Equitazione
Gianluca Meola
3 min
LonginesRomaglobal
Roma, torna il Longines Global Champions Tour: edizione speciale a Tor di Quinto, nella culla dell'equitazione moderna

ROMA - La grande equitazione mondiale torna a Roma con il Longines Global Champions Tour, il circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo. Dal 9 all’11 ottobre i migliori binomi del pianeta torneranno a sfidarsi sotto il cielo della Capitale per la quattordicesima tappa stagionale della “Formula 1 dell’Equitazione”, un’edizione speciale che omaggerà la storia e il luogo dove è nata l’equitazione moderna: Tor di Quinto, presso l’Ippodromo Militare “Gen. C.A. Pietro Giannattasio”, culla del salto ostacoli moderno e celebre impianto sede dell'8° Reggimento "Lancieri di Montebello".

Dopo le prime cinque edizioni disputate allo Stadio dei Marmi, capolavoro dell’architettura razionalista italiana, e altri cinque anni nel suggestivo palcoscenico della Roma antica al Circo Massimo, l’undicesimo capitolo del concorso capitolino prosegue il suo viaggio nei luoghi più iconici della Città Eterna e approda là dove, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, con Federigo Caprilli si diede vita al rivoluzionario “Sistema Naturale” dell’equitazione.

Nata e progettata specificamente per l’equitazione, l’arena di Tor di Quinto unisce heritage, funzionalità e vocazione sportiva: spazi e caratteristiche tecniche ne fanno una sede naturale per ospitare un appuntamento di vertice mondiale come il Longines Global Champions Tour e rafforzare la decennale sinergia tra il circuito internazionale e le istituzioni italiane militari e sportive.

La manifestazione manterrà la sua formula vincente: tre giornate di grande equitazione e intrattenimento, completamente gratuite e aperte al pubblico. Appassionati e famiglie potranno vivere un programma ricco di appuntamenti, spettacoli e iniziative per tutte le età, tra proposte culturali, mostre interattive, rievocazioni storiche e gli immancabili show equestri. Al centro di tutto il cavallo, protagonista assoluto nella sua dimensione di atleta, compagno dell’uomo e straordinaria risorsa sociale, storica e culturale.

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