Roma, torna il Longines Global Champions Tour: l’edizione speciale a Tor di Quinto

ROMA - La grande equitazione mondiale torna a Roma con il Longines Global Champions Tour , il circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo. Dal 9 all’11 ottobre i migliori binomi del pianeta torneranno a sfidarsi sotto il cielo della Capitale per la tredicesima tappa stagionale della “ Formula 1 dell’Equitazione ”, un’edizione speciale che omaggerà la storia e il luogo dove è nata l’equitazione moderna: Tor di Quinto , all’ Ippodromo Militare “Pietro Giannattasio” , culla del salto ostacoli moderno e impianto sede dell'8° Reggimento Lancieri di Montebello.

La tre giorni di concorso capitolino offrirà un palinsesto sportivo di 16 gare (7 nel CSI5*, 9 nel CSI2*) per un montepremi prossimo ai 700mila euro: in palio punti pesantissimi per la volata finale nelle due competizioni regine, quella individuale del Longines Global Champions Tour e quella della gara a squadre, la Global Champions League.

A tre turni dal termine della regular season (Roma, appunto, poi Cairo e Rabat) la lotta per il titolo individuale si presenta serratissima: il belga Abdel Said guida provvisoriamente la classifica con 219 punti, seguito dal tedesco Christian Ahlmann, secondo a quota 205, con quest’ultimo a precedere l’amazzone Edwina Tops Alexander (192) e l’austriaco Max Kuhner (191). Più staccati, ma sempre in corsa per il titolo, la tedesca Katrin Eckermann (170.5) e l’inglese numero 3 al mondo Scott Brash (167.5).

Ribattezzata con l’accostamento calcistico “Champions League dei Cavalli”, anche la competizione a squadre promette un capitolo al cardiopalma. II team dei Riesenbeck International è più che mai il primo candidato al titolo, forte dei 242 punti accumulati nelle prime 12 uscite: la squadra è capitanata dall’oro olimpico di Parigi 2024 Christian Kukuk. Al secondo posto con 201 punti gli Istanbul Warriors dell’ex numero uno al mondo Henrik von Eckermann, più dietro i New York Empire a quota 185.

Grande attesa per gli azzurri che si misureranno con l'élite del salto ostacoli mondiale, su tutti Piergiorgio Bucci, primo italiano del ranking LGCT (17°) ma soprattutto attuale numero 7 al mondo: un’ascesa continua quella del cavaliere abruzzese, mese dopo mese, costruita sull’onda dei formidabili risultati conquistati in questo 2026, ultimo in ordine di tempo il 4° posto nel Campionato del Mondo di Aquisgrana. A rappresentare il tricolore nelle gare del CSI5* sono attesi anche Clara Pezzoli, Guido Grimaldi, Giacomo Casadei, Emanuele Gaudiano e Alberto Zorzi.

A Tor di Quinto tre giornate imperdibili di grande equitazione e intrattenimento, completamente gratuite e aperte al pubblico, pronte a trasformarsi nell’evento clou della stagione sportiva capitolina. Affiancato alle gare, un palinsesto ricchissimo di appuntamenti, spettacoli e iniziative per il pubblico di tutte le età: proposte culturali, presentazioni, mostre interattive, rievocazioni storiche, oltre agli immancabili appuntamenti serali con gli show equestri. Prime attività previste già da giovedì 8 ottobre con le Pony Series e la tappa del Master MASAF di salto ostacoli riservato ai Cavalli Sella Italiano di 7 anni.