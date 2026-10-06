Roma, torna lo spettacolo del Global: al "Pietro Giannattasio" i giganti del salto ostacoli mondiale

ROMA - La grande equitazione mondiale torna a Roma con il Longines Global Champions Tour , il circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo . Dal 9 all’11 ottobre i migliori binomi del pianeta si ritroveranno sotto il cielo della Capitale per la tredicesima tappa stagionale della meglio conosciuta “Formula 1 dell’Equitazione” in un’edizione speciale che omaggerà la storia e il luogo dove è nata l’equitazione moderna: l’ Ippodromo Militare “Pietro Giannattasio” di Tor di Quinto, culla del salto ostacoli moderno e impianto sede dell' 8° Reggimento Lancieri di Montebello .

Il concorso capitolino, da 11 anni unica tappa italiana del circuito che a Tor di Quinto sancirà il terzultimo atto di regular season della sua ventesima edizione, riunirà i big del jumping internazionale in un palinsesto sportivo di 16 gare in tre giorni (7 nel CSI5*, 9 nel CSI2*) per un montepremi complessivo di 700mila euro. Saranno 35 le nazioni rappresentate da oltre 100 cavalieri e amazzoni e 200 cavalli in arrivo da tutti i continenti.

Un appuntamento di assoluto prestigio quello atteso nella Capitale che, da quando nel 2015 Roma è stata inserita tra le destinazioni mondiali attraversate dal tour, è spesso risultato decisivo per le sorti del titolo individuale nel Longines Global Champions Tour e della gara a squadre, la Global Champions League. Le premesse per una nuova, straordinaria edizione ci sono tutte, vista la partecipazione delle amazzoni e dei cavalieri più titolati del pianeta. Saranno a Roma sei dei primi dieci top rider del ranking LGCT, tra i quali l’attuale numero uno del circuito, il belga Abdel Said, e il suo connazionale Gilles Thomas, campione in carica vincitore dell’edizione 2025. Presenti l’olandese Maikel Van der Vleuten, campione del mondo 2014 e bronzo individuale a Parigi 2024, l’inglese numero 3 al mondo Scott Brash e la stella francese Simon Delestre, bronzo a squadre a Parigi 2024. Tra le amazzoni spiccano Edwina Tops Alexander e Katrin Eckermann.

Dieci gli italiani che daranno spettacolo nelle gare del CSI5*. A guidare la comitiva azzurra un Piergiorgio Bucci in stato di grazia, primo italiano del ranking LGCT ma soprattutto attuale numero 7 al mondo, che sarà affiancato da Clara Pezzoli, Guido Grimaldi, Giacomo Casadei, Emanuele Gaudiano, Alberto Zorzi, Elisa Chimirri, Greta Lepratti, Fabio Brotto e Riccardo Pisani.

Tre giornate imperdibili di grande equitazione e intrattenimento, completamente gratuite e aperte al pubblico, animeranno il secondo weekend di ottobre nella Capitale. A rendere ancora più ricca la tre giorni di grande spettacolo della tappa romana del Longines Global Champions Tour, oltre alle competizioni, è previsto il consueto programma di appuntamenti, spettacoli e iniziative per il pubblico di tutte le età, tra proposte culturali, presentazioni, rievocazioni storiche e gli immancabili show equestri. Al centro di tutto il cavallo, protagonista assoluto nella sua dimensione di atleta, compagno dell’uomo e straordinaria risorsa sociale, storica e culturale.

Le porte dello storico impianto militare a Tor di Quinto apriranno già da giovedì 8 ottobre per ospitare le Pony Series e la tappa del Master MASAF di salto ostacoli riservato ai Cavalli Sella Italiano di 7 anni, con quest’ultimo pronto a culminare nelle finali di sabato 10 ottobre.

LA NUOVA ARENA - Dopo le prime cinque edizioni disputate allo Stadio dei Marmi, capolavoro dell’architettura razionalista italiana, e altri cinque anni nel suggestivo palcoscenico della Roma antica al Circo Massimo, l’undicesimo capitolo del concorso capitolino prosegue il suo viaggio nei luoghi più iconici della Città Eterna e approda là dove, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, con Federico Caprilli si diede vita al rivoluzionario “Sistema Naturale” dell’equitazione.

Nata e progettata specificamente per le discipline equestri, l’arena di Tor di Quinto unisce Heritage, funzionalità e vocazione sportiva: spazi e caratteristiche tecniche ne fanno una sede naturale per ospitare un appuntamento di vertice internazionale come il Longines Global Champions Tour, rafforzando la pluriennale sinergia tra il circuito e le istituzioni italiane militari e sportive.

L’iconica arena del circuito è stata allestita di fronte alla Casina Reale, struttura d’onore e luogo d'élite dell’epoca tra le due tribune da dove i sovrani d'Italia – in particolare il Re Umberto I e successivamente Vittorio Emanuele III – si affacciavano per assistere alle competizioni equestri e ai saggi degli Ufficiali della Cavalleria: è lì che passato e futuro si incontreranno per accogliere l'eccellenza del salto ostacoli internazionale. Il campo principale dell’ippodromo sarà invece utilizzato come campo prova.

DIRETTA SU DAZN – Come ogni anno il Grand Prix del Longines Global Champions Tour di Roma sarà trasmesso in diretta tv in visione lineare su Eurosport 2 e sulle piattaforme digitali di DAZN, Discovery+ e HBO Max, disponibile anche su Prime Video. Collegamento in diretta a partire dalle 13:45 di domenica 11 ottobre per seguire live un nuovo, emozionante capitolo del circuito destinato a lasciare il segno e a riportare la Città Eterna al centro della scena mondiale degli sport equestri.