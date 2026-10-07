Ahi Bucci! Infortunio e stop, salta il Global di Roma

ROMA - A due giorni dal via dall'undicesima edizione del Longines Global Champions Tour di Roma, l'Italia perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Piergiorgio Bucci è stato costretto a dare forfait per la tappa capitolina della "Formula 1 dell'Equitazione" che sarà di scena da venerdì a domenica all'ippodromo militare "Pietro Giannattasio" di Tor di Quinto. Il cavaliere aquilano aveva riportato due fratture composte, un edema osseo e un versamento articolare al piede sinistro in seguito alla caduta durante lo Csio 5* di St. Tropez, ma nonostante il dolore aveva tentato il tutto per tutto lo scorso fine settimana a Barcellona nella finale della Longines League of Nations, appesantendo ulteriormente le sue condizioni. A nulla è servito il risposo dei giorni successivi al rientro dalla Spagna. Il dolore non si è attenuato, gli esami di rito hanno fortunatamente scongiurato l'intervento chirurgico ma costringeranno l'azzurro allo stop forzato in vista di Roma per iniziare il recupero. Uno stop che non inficia un anno straordinario per l'attuale numero 7 del ranking mondiale (17esimo nella classifica del LGCT), che in questa stagione ha messo in bacheca anche il 4° posto nel Campionato del Mondo di Aquisgrana, ma costringe il cavaliere azzurro a fermarsi proprio prima dell'appuntamento più sentito, davanti al pubblico romano.