Roma, vince la pioggia: rinviata a domani la Global Champions League

ROMA - A prendersi la scena nel pomeriggio della prima giornata di gare del Longines Global Champions Tour è stata la pioggia. Dopo una mattinata dedicata alle gare 2 stelle, con Luca Coata e Stefano Nogara che hanno trionfato rispettivamente nella 1.40m a tempo e nella 1.25 a fasi consecutive, è saltata larga parte del programma pomeridiano con il solo primo 5 stelle valido per la qualificazione al LGCT Grand Prix di domenica che si è concluso regolarmente, mentre la Global Champions League è stata definitivamente rinviata a domani .

IL 5 STELLE – L’unica gara 5 stelle andata in scena nella prima giornata del concorso capitolino è stata la prova individuale di 1.60m che ha qualificato i primi 10 classificati al LGCT Grand Prix di domenica. Tre gli italiani che hanno staccato il pass per l’appuntamento più importante del weekend capitolino, con Riccardo Pisani che ha centrato il secondo posto, seguito dalla sua allieva Greta Lepratti, quarta, e da Elisa Chimirri, settima.

Un risultato che assume un significato particolare alla luce del legame sportivo tra Pisani e Lepratti: il cavaliere lombardo, di grande esperienza, è infatti anche l'allenatore della giovane amazzone, fresca vincitrice del titolo europeo Young Rider conquistato lo scorso luglio ad Hagen, in Germania. Un sodalizio iniziato soltanto a gennaio e già capace di regalare importanti soddisfazioni, che nella cornice di Tor di Quinto ha visto maestro e allieva confrontarsi sullo stesso tracciato, confermando la qualità del lavoro svolto insieme e il valore di due protagonisti del salto ostacoli italiano.

LA GARA - In sella a Chacco’s Lawito PS, Pisani chiude senza penalità in 71”97, preceduto soltanto dall’americana Kristen Vanderveen, vincitrice su Bull Run’s Jireh con un netto in 69”08. Completa il podio l’irlandese Harry Allen su Edison de Hus, senza errori in 73”46. Ottima quarta posizione per la campionessa d’Europa giovanile Greta Lepratti su Mercy van’t Ruytershof, netto in 75”73. Settimo posto per Elisa Chimirri, che su Calandro Z conclude senza penalità in 77”89. Tra le due amazzoni italiane si inseriscono il rappresentante di Monaco Iñigo Lopez De La Osa Franco, quinto su Nacco Blue DNL in 76”54, e la svizzera Jane Richard, sesta su Aequitus vh Bergerhof Z in 77”28, entrambi senza errori. Chiudono la top ten, tutti con quattro penalità, la tedesca Katrin Eckermann su Iron Dames Cascajall NRW (70”68) e il connazionale Patrick Stühlmeyer su Baloutaire PS (72”19), seguiti dal belga Gilles Thomas su Luna van het Dennehof (72”96).



LE DICHIARAZIONI – Entusiasti Riccardo Pisani e Greta Lepratti: “Un secondo e un quarto posto in una gara del Global non è cosa che capita così spesso – le parole del cavaliere lombardo – Competere nella stessa gara con Greta è stato particolare. Per fortuna ho già parecchia esperienza e cerco di isolarmi nel momento in cui monto io, per poi dedicarmi al resto. Oggi ci pensavo abbastanza, però quando sono salito in sella ero molto concentrato su me stesso. Finito l'ultimo salto, la prima cosa a cui ho pensato è stata che dovevo andare in campo prova. Non è facile, ci vuole anche un buon team alle spalle, persone a terra che ti aiutino”.

La 21enne di Erba è già proiettata al Grand Prix di domenica: “Per me sarà un altro debutto. Il mio obiettivo è cercare davvero di montare bene, fare quello che so fare e fidarmi del mio cavallo. Oggi mi ha dimostrato ancora una volta che c'è, che è pronto e che può farcela. Anche se il livello si alzerà ulteriormente, voglio soltanto cercare di fare del mio meglio per aiutarlo e aspettarmi che anche lui faccia il suo meglio. Sono sicura che possiamo fare bene”.

IL NUOVO PROGRAMMA – Alla luce del rinvio per pioggia della Global Champions League, il comitato organizzatore ha disposto la nuova programmazione delle gare di domani. Inizio anticipato alle 07:45 con la prima CSI2* 1.30m, a seguire la 2 stelle 1.20m che farà da preludio ai due round della Global Champions League, che saranno eccezionalmente consumati sullo stesso tracciato. Dopo la GCL sarà la volta del 2 stelle da 1.45m e del 5 stelle 1.50m, entrambe a tempo. A chiudere il pomeriggio di competizioni la finale del Master MASAF riservata ai Sella Italiano 7 anni.