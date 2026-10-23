I Global Champions Playoff sbarcano a Verona: è il Super Bowl del salto ostacoli mondiale, oltre 11 milioni di euro in palio

VERONA - I Global Champions Playoffs 2026 all'ombra dell'Arena. Verona è la città scelta per ospitare l'evento conclusivo della stagione del circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo , inizialmente previsto a Riad, in Arabia Saudita. Una decisione di grande rilievo per il panorama equestre italiano, che dal 19 al 22 novembre porterà negli impianti di Veronafiere i migliori binomi del mondo, pronti a contendersi i titoli del Longines Global Champions Tour Super Grand Prix e della Global Champions League Super Cup , con un montepremi complessivo superiore agli 11 milioni di euro. E' il terzo prize money più ricco in assoluto per un evento sportivo internazionale disputato in Italia, dietro solo a quelli del tennis degli Internazionali d'Italia di Roma e delle ATP Finals di Torino.

Il trasferimento si è reso necessario a seguito dei recenti sviluppi nella regione mediorientale e delle significative difficoltà logistiche legate all'organizzazione dell'evento nella capitale saudita. Dopo un'attenta valutazione delle condizioni necessarie per garantire una manifestazione sportiva internazionale di questa portata, Global Champions ha scelto Verona come nuova sede delle finali, assicurando così il regolare svolgimento dell'ultimo e più importante appuntamento della stagione.

Un'operazione organizzativa particolarmente complessa, portata a termine in tempi estremamente ridotti, grazie alla collaborazione con Fieracavalli e alla determinazione di Global Champions nel rispettare gli impegni assunti nei confronti di appassionati, cavalieri, proprietari delle squadre e partner. Nonostante il cambio di sede, i Playoffs manterranno gli elevati standard sportivi, la qualità delle competizioni e l'atmosfera che ne hanno fatto uno degli appuntamenti più attesi del calendario equestre internazionale.

«Come Global Champions, confermiamo il nostro pieno impegno nei confronti dello sport ai massimi livelli e di un evento straordinario come i GC Playoffs. Abbiamo esplorato ogni soluzione possibile per assicurare lo svolgimento dell'edizione 2026 e adesso guardiamo con entusiasmo alla possibilità di organizzare, tra poche settimane a Verona, una manifestazione di successo e memorabile», ha dichiarato Jan Tops, fondatore e presidente del Longines Global Champions Tour e della GCL.

Grande soddisfazione anche da parte di Veronafiere, che si prepara ad accogliere per la prima volta la fase conclusiva di uno dei circuiti più importanti del salto ostacoli mondiale.

«Siamo orgogliosi che Global Champions abbia scelto Veronafiere per ospitare per la prima volta i GC Playoffs, l'atto conclusivo di uno dei principali circuiti mondiali di salto ostacoli», ha commentato Federico Bricolo, presidente di Veronafiere. «Questa decisione, assunta in tempi molto ristretti da un'organizzazione di riferimento dello sport equestre internazionale, rappresenta un riconoscimento della capacità organizzativa e della qualità che Fieracavalli ha saputo costruire in 128 edizioni».

Bricolo ha quindi sottolineato il valore sportivo e organizzativo dell'operazione: «A meno di due settimane dalla conclusione della manifestazione di quest'anno, i protagonisti del Global Champions si sfideranno nello stesso campo gara che ha appena ospitato la Longines FEI Jumping World Cup™. Metteremo a disposizione tutta la nostra esperienza nell'organizzazione di fiere e grandi eventi internazionali per garantire le migliori condizioni di gara a cavalli e cavalieri, con un'accoglienza, strutture e servizi all'altezza di una manifestazione di questo livello. Verona, città patrimonio mondiale dell'UNESCO, offrirà inoltre ad atleti e spettatori internazionali l'opportunità di scoprire uno dei territori più straordinari d'Italia».

La scelta di Verona assume un significato ancora più rilevante in una stagione storica per il circuito Global Champions, che celebra il ventesimo anniversario del Longines Global Champions Tour e il decimo della Global Champions League. Nel corso del 2026, i migliori cavalieri e cavalli del panorama internazionale si sono confrontati in alcune delle destinazioni più suggestive del circuito mondiale, accumulando punti preziosi per le classifiche dei due campionati. Il calendario prevede anche una nuova tappa di particolare fascino al Cairo, nello scenario delle Piramidi di Giza, prima delle finali dei campionati in programma a Rabat alla fine di ottobre.

L'attenzione si sposterà quindi su Verona, dove quattro giornate di competizioni assegneranno gli ultimi prestigiosi titoli della stagione. Il momento centrale sarà rappresentato dal Longines Global Champions Tour Super Grand Prix, che riunirà i vincitori qualificati dei Gran Premi disputati durante l'anno per il confronto individuale conclusivo.

Accanto a questa sfida si disputerà la GCL Super Cup, nella quale le migliori squadre del circuito internazionale si affronteranno attraverso un'appassionante formula a eliminazione diretta, fino all'assegnazione del titolo. Il programma comprenderà anche competizioni internazionali CSI2*, che offriranno ulteriori opportunità di partecipazione ai cavalieri e arricchiranno il calendario sportivo a disposizione del pubblico.

Sport di altissimo livello, intrattenimento e la presenza dei principali protagonisti del salto ostacoli mondiale saranno dunque gli ingredienti dei GC Playoffs 2026, chiamati a concludere una stagione particolarmente significativa per la storia del circuito. Per Verona e per l'Italia si tratta di un'importante opportunità di visibilità internazionale, che rafforza il ruolo della città scaligera tra le sedi di riferimento dei grandi eventi equestri e valorizza ulteriormente il patrimonio organizzativo costruito da Fieracavalli nel corso della sua lunga storia.