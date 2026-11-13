L'equitazione mondiale torna a Verona per i Global Champions Playoff

Un’edizione stellare con un palinsesto di 16 gare (7 nel CSI5*, 9 nel CSI2*) per un montepremi record da oltre 11 milioni di euro, il terzo più ricco per un evento sportivo in Italia, dietro solo a quelli del tennis nelle ATP Finals di Torino e negli Internazionali di Roma. Due i super-titoli internazionali in palio: il Longines Global Champions Tour Super Grand Prix, riservato ai vincitori qualificati di tutti i Gran Premi della regular season, e la GCL Super Cup, che vedrà le migliori squadre mondiali affrontarsi in un’entusiasmante sfida a eliminazione diretta. A rendere ancora più avvincente la quattro giorni di manifestazione sarà la presenza dei nostri azzurri, pronti a misurarsi con le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del panorama internazionale.

Un appuntamento unico nel suo genere, pronto a trasformarsi in un’esperienza pensata per andare ben oltre la dimensione sportiva. Il campo gara diventerà un palcoscenico di luci, colori, musica ed emozioni, con un programma di intrattenimento di altissimo livello pensato per rendere indimenticabile ogni giornata: dalle esibizioni del celebre tenore Francesco Meli, la musica suggestiva di Rondò Veneziano e numerose performance musicali e artistiche. Sport e spettacolo si fonderanno in un unico grande evento, per una versione straordinaria di uno degli appuntamenti più attesi del calendario equestre internazionale.

PARATA DI STELLE - In terra scaligera è atteso il gotha del salto ostacoli mondiale. La conferma di una straordinaria edizione dei GC Playoff è assicurata dalla partecipazione delle amazzoni e dei cavalieri più titolati del pianeta. Settanta i campioni al via nel CSI5* in rappresentanza di 25 nazioni e oltre 100 cavalli. All’ombra dell’Arena gareggeranno il neocampione del LGCT 2026, il belga Abdel Saïd, oltre all’oro olimpico di Parigi 2024, il tedesco Christian Kukuk, passando per gli ex numero uno al mondo Scott Brash e Henrik von Eckermann, per l’olandese Maikel van der Vleuten, campione del mondo 2014 e bronzo individuale a Parigi 2024, fino al francese Simon Delestre, bronzo a squadre a Parigi 2024. Il programma comprenderà anche competizioni internazionali CSI2*, che offriranno ulteriori opportunità di partecipazione ai cavalieri e arricchiranno il calendario sportivo a disposizione del pubblico.

GLI AZZURRI - Il selezionatore della nazionale italiana di salto ostacoli, Stefano Cesaretto, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Verona. Piergiorgio Bucci prenderà parte al LGCT Super Grand Prix grazie al pass ottenuto di diritto dopo la conquista della tappa di Città del Messico con Pallieter Vd N. Ranch. Gli altri atleti indicati per la partecipazione al CSI5* sono: il carabiniere Giacomo Casadei, Riccardo Pisani, Fabio Brotto, l’agente scelto delle Fiamme Oro Luca Coata e Guido Grimaldi. Oltre a Casadei (Shanghai Swans) e Grimaldi (Rome Gladiators), che prendono parte a titolo individuale alle gare del CSI5*, nella prova a squadre potrebbero essere schierati dai rispettivi team anche altri atleti che hanno partecipato alla Global Champions League durante l’anno: Piergiorgio Bucci (St. Tropez Pirates), l’appuntato scelto Emanuele Gaudiano (Riyadh Knights), Emanuele Camilli (Basel Cosmopolitans) e Clara Pezzoli (Rome Gladiators).

A partecipare al CSI2* saranno il graduato aiutante dell’Aeronautica Militare Giulia Martinengo Marquet, il caporal maggiore dell’Esercito Italiano Nico Lupino, Cristiano Mion, Francesco Turturiello, l’agente delle Fiamme Oro Francesca Ciriesi, l’under 25 Martina Ferrari (tutti questi atleti monteranno cavalli di 8 anni, ndr), Antonia Pinardi, insieme alla medaglia d’argento ai Campionati Italiani Young Rider Angelica Pellicari e agli junior Andrea Pisani e Riccardo Vittori.

Per la partecipazione al CSI2*, il CT della nazionale Cesaretto ha voluto puntare su cavalieri con cavalli giovani, ai quali dare l’opportunità di fare esperienza in un contesto di pregio come quello di Verona, e su atleti del settore Youth scelti grazie alla collaborazione con il selezionatore giovanile, Piero Coata, come testimonianza dell’attenzione e dell’investimento della FISE per la crescita dei giovani binomi.

IL SUPER GRAN PREMIO - Sabato spazio al Longines Global Champions Tour Super Grand Prix. Quindici i pretendenti al titolo, tutti cavalieri e amazzoni che hanno conquistato il «golden ticket» durante la stagione con una vittoria in uno dei singoli Gran Premi LGCT. Un cast stellare, autentici giganti del salto ostacoli internazionale, dove figurano tra gli altri l’oro olimpico di Parigi 2024, il tedesco Christian Kukuk, l’amazzone Angelica Augustsson Zanotelli, ultima vincitrice a Rabat, il campione in carica LGCT 2026 Abdel Saïd, l’eroe del Super Grand Prix 2024, Victor Bettendorf, e il beniamino di casa Piergiorgio Bucci.

Il super-titolo individuale si conquista attraverso due manche al cardiopalma con ostacoli fino a 1,65 metri. Sarà una prova di potenza, precisione e sangue freddo. Le penalità delle due manche si sommano e, a parità di penalità complessive, sarà il tempo della seconda manche a determinare la classifica finale. I cavalieri dovranno trovare il giusto equilibrio tra un percorso senza errori e un tempo capace di resistere agli attacchi degli avversari ancora in gara.

LA SUPERCOPPA - La GCL Super Cup è il trofeo che mette in competizione le squadre della Global Champions League in una sfida a eliminazione diretta. Si parte giovedì con tre turni e una selezione progressiva, fino alla finalissima di domenica. Nelle gare ciascuna squadra schiera tre cavalieri, senza possibilità di scartare il peggior risultato. La formula prevede che a guadagnarsi l’accesso diretto alle semifinali siano le prime quattro della classifica 2026: la squadra vincitrice del titolo stagionale, i Riesenbeck International capitanati da Christian Kukuk, gli Istanbul Warriors dell’ex numero uno al mondo Henrik von Eckermann e della stella francese Simon Delestre, i New York Empire del peso massimo Scott Brash e i Prague Lions del talento belga Pieter Devos.

I quarti di finale vedono impegnate le formazioni classificate fuori dalle prime quattro posizioni della stagione regolare, con le migliori otto che accedono alle semifinali, dove incontrano le quattro squadre già qualificate grazie al piazzamento in campionato. Delle dodici formazioni rimaste, soltanto sei conquistano l'accesso alla finalissima. Chiudere la stagione tra le prime quattro rappresenta quindi un vantaggio fondamentale, perché permette di risparmiare ai cavalli un turno di gara e affrontare le fasi decisive con maggiori energie. Una formula che amplifica la pressione sui cavalieri: ogni errore pesa sul risultato collettivo e ogni binomio deve garantire la massima competitività.

MARATONA - La quattro giorni di manifestazione si snoderà in un crescendo di grande sport, adrenalina e spettacolo. Giovedì 19 novembre si aprirà la sfida con i quarti di finale della GCL Super Cup, riservati alle squadre che non hanno conquistato l’accesso diretto alle semifinali: una prima selezione a eliminazione diretta nella quale ogni percorso potrà fare la differenza e soltanto le migliori otto formazioni proseguiranno la corsa verso il titolo.

Venerdì 20 novembre spazio alle semifinali. Entreranno in scena le quattro squadre meglio classificate della regular season, che si uniranno alle qualificate del giovedì per contendersi i sei posti disponibili nella finalissima. La pressione crescerà a ogni percorso, tra strategie dei team manager, errori da evitare e rimonte possibili fino all’ultimo ostacolo. Sabato 21 novembre i riflettori saranno puntati sul Longines Global Champions Tour Super Grand Prix, la grande sfida individuale riservata ai vincitori dei Gran Premi della stagione, qualificati attraverso il prestigioso golden ticket. Due manche su ostacoli fino a 1,65 metri metteranno alla prova tecnica, coraggio e precisione dei protagonisti, con le penalità cumulative e il tempo della seconda manche decisivo in caso di parità. Domenica 22 novembre sarà il giorno della resa dei conti, con le sei migliori squadre impegnate nella finale della GCL Super Cup. Due manche senza possibilità di scartare alcun risultato, nelle quali ogni barriera abbattuta, ogni secondo e ogni percorso netto potranno decidere il destino dell’intera formazione. Quattro giorni di competizione ai massimi livelli, dalla prima eliminatoria all’ultimo salto, per incoronare a Verona i grandi protagonisti del salto ostacoli mondiale.