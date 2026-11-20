VERONA - Seconda giornata di gare dei Global Champions Playoffs di scena al Padiglione 8 di Veronafiere . Dopo le emozioni dell’esordio, le amazzoni e i cavalieri più titolati del pianeta tornano a darsi battaglia in un venerdì ricco di sfide appassionanti.Ad aprire il programma di gare sono stati il CSI2* da 1.30 e il CSI2* da 1.20, entrambi con il barrage, e il CSI5* pomeridiano da 1.50 a tempo. Il venerdì di gare culminerà questa sera con le attese semifinali della GCL Super Cup che definiranno la griglia delle sei finaliste che domenica prossima si contenderanno il super-titolo a squadre della stagione 2026.

TURTURIELLO SUBITO A SEGNO - Trentasette i binomi al via nella gara di apertura nel CSI2 da 1.30, diciassette quelli che hanno raggiunto il barrage grazie a un percorso netto entro il tempo previsto di 74 secondi. Nel round decisivo prende subito la testa Francesco Turturiello in sella a Quick Caccie (nella foto), che chiude in 34”33. Prova a insidiarlo Stefano Nogara, già secondo nella 1.25 a due fasi di ieri, che su Just a Dream chiude in 35”66. Nel finale si piazza tra i due azzurri, al secondo posto, la svizzera Charlotte Barbey, in sella a Crazy Anke, con un tempo di 34”86. Ai piedi del podio Federico Consiglio su Loeske (0/35”74), quinto il binomio composto da Noah Philips-De Vuyst ed Elvys Diamant: lo svizzero ha preceduto sua madre, l’amazzone Jane Richard, presente anche lei al barrage, che ha chiuso decima in 42”17 in sella a Toraja de Muze.

AZZURRI SUL PODIO - Nel CSI2* da 1.20 dei 15 binomi ai nastri di partenza, tre si sono qualificati per il barrage. Nel round finale tre percorsi netti con l'amazzone slovena Ela Klara Cresnar, in sella a Labella TCS a staccare tutti con il tempo di 38”89. Sul secondo e sul terzo gradino del podio gli azzurri Walter Daldoss su Kolivia VDL (0/39”62) e Veronica Adam in sella a Canaille de Coquerie (0/44”39).

BRASILE, L'ACUTO FINALE - È il brasiliano Stephan de Freitas Barcha, ultimo a uscire dei 36 partenti, il vincitore del CSI5* del pomeriggio da 1.50 a tempo. In sella a Dinozo Imperio Egipcio, il cavaliere sudamericano si è imposto senza penalità nel tempo di 57"54. Un successo con un margine di 1"56 sulla belga Gudrun Patteet, seconda con Sea Coast Chica V.V. Z in 59"10, mentre il terzo posto è andato alla tedesca Katrin Eckermann, che con Chao Lee ha concluso senza penalità in 59"61. Il cavaliere brasiliano è stato l'unico concorrente a scendere sotto i 58 secondi, precedendo di oltre un secondo e mezzo Patteet e di 2"07 Eckermann. Per l'amazzone belga arriva il secondo piazzamento consecutivo ai vertici del CSI5* veronese, ancora in sella a Sea Coast Chica V.V. Z, la cavalla con la quale giovedì aveva conquistato la prima competizione individuale da 1.45, che la conferma tra i protagonisti delle prime due giornate dei Playoffs.

Per trovare il primo binomio italiano bisogna scendere alla quattordicesima posizione, occupata da Giacomo Casadei con Ruphus. Il cavaliere azzurro ha completato la prova senza penalità in 67"75, risultando il migliore dei rappresentanti italiani in classifica. Tra gli altri azzurri, Luca Coata si è classificato al sedicesimo posto con Holly del Rilate, mentre Emanuele Gaudiano ha chiuso diciottesimo con Esteban de Hus. Diciannovesimo Fabio Brotto con Doha Delle Roane, seguito da Guido Grimaldi, ventesimo con Messi.