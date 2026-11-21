VERONA - Nuova serata, nuove emozioni a Verona per le semifinali della GCL Super Cup , super-titolo a squadre della Global Champions League, consumate questa sera sul campo gara del Padiglione 8 di Veronafiere . Gli otto team qualificati dai quarti di ieri hanno incontrato le quattro squadre già promosse alle semifinali in virtù del piazzamento ottenuto nella regular season. Delle dodici formazioni rimaste, soltanto sei hanno conquistato l'accesso alla finalissima di domani che incoronerà la squadra campione: gli Shanghai Swans , gli Istanbul Warriors , i Prague Lions , le Cannes Stars , i Monaco Aces e i Riesenbeck International . Niente da fare per gli ultimi azzurri in gara. Dopo l'eliminazione nei quarti dei St Tropez Pirates di Piergiorgio Bucci , salutano la competizione anche Emanuele Gaudiano e i suoi Riyadh Knights ed Emanuele Camilli con i Basel Cosmopolitan . Fuori dalla finale anche Doha Falcons , New York Emipre , Valkenswaard United e Mexico Amigos .

CHE BATTAGLIA - Trentasei i binomi al via nel penultimo capitolo di Supercoppa nel CSI5* da 1.60 a tempo. Tredici ostacoli, sedici sforzi e tre combinazioni doppie distribuite lungo un percorso di 470 metri invece le caratteristiche tecniche del tracciato della semifinale: una configurazione differente rispetto ai quarti di ieri sera, con un ostacolo e uno sforzo in più, una lunghezza superiore di 30 metri e un tempo consentito che passa da 71 a 76 secondi.

Gli Shanghai Swans conquistano la prova chiudendo al primo posto con una sola penalità e il tempo complessivo di 221"78 (insieme ai 250mila euro in palio). La formazione composta da Christian Ahlmann, Daniel Deusser e Max Kühner precede gli Istanbul Warriors, secondi a pari penalità in 224"01, mentre il terzo posto va ai Prague Lions, quattro penalità in 219"43.

Quarto posto per la squadra tutta al femminile delle Cannes Stars, cinque penalità in 222"73, grazie ai percorsi netti di Sophie Hinners su Iron Dames Combella e Jörne Sprehe in sella a Toys, ai quali si aggiungono le cinque penalità di Anastasia Nielsen con Esi Rocky, ripartite tra quattro penalità agli ostacoli e una sul tempo.

Quinta posizione per i Monaco Aces, anch'essi con cinque penalità, ma con un tempo complessivo di 226"90. La squadra ha ottenuto un percorso netto con Yuri Mansur su Mister Jup, una penalità sul tempo con Duarte Seabra su Dourados 2 e quattro penalità con Peder Fredricson su SV Vroom de la Pomme Z.

Particolarmente serrato il confronto per la sesta posizione, l'ultima utile alla qualificazione per la finale, conquistata sul filo del rasoio dai vincitori della regular season, i Riesenbeck International, con otto penalità in 217"21, davanti ai Doha Falcons, settimi con stesse penalità ma un tempo più alto di solo 1"86 (219"07). Per Riesenbeck, percorso senza penalità di Marco Kutscher con Poker de Mariposa TN e quattro penalità ciascuno per Maximilian Weishaupt con Zuccero HV e l'oro olimpico di Parigi 2024 Christian Kukuk su Checker 47.

Dopo le inesauribili emozioni di questa serata, da domani la competizione entrerà ancora più nel vivo con l’assegnazione dei titoli più prestigiosi dei Global Champions Playoff. La Global Champions League si prende un giorno di riposo e dà appuntamento alla finale della Super Cup alle 14:00 di domenica, con le sei squadre qualificate questa sera che si giocheranno il tutto per tutto fino all’ultimo respiro. Stasera, invece, alle 20:10 andrà in scena l'atto conclusivo della stagione individuale: il titolo dei titoli sarà assegnato con il Longines Global Champions Tour Super Grand Prix, CSI5* da 1.65 su due round che riunirà 14 vincitori di altrettante tappe della stagione 2026 del circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo.