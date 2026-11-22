VERONA - Il massimo titolo stagionale pronto per essere assegnato al campione dei campioni. Un montepremi in palio da 1.25 milioni. L'atmosfera adrenalinica, immersa in un vortice di luci e colori, una sfilata da star per le amazzoni e i cavalieri più titolati del pianeta, e il pubblico a gremire le tribune in ogni ordine di posto. Lo scenario ideale per una notte magica, tutta da vivere al Padiglione 8 di Veronafiere per il Longines Global Champions Tour Super Grand Prix , l’appuntamento culmine del circuito internazionale di salto ostacoli più prestigioso al mondo.

TREDICI GIGANTI - A sfidarsi all'ombra dell'Arena un'autentica parata di stelle. Quindici i qualificati di diritto all'appuntamento finale in virtù delle vittorie ottenute nelle singole tappe del circuito nella regular season. Katrin Eckermann grazie al successo a Miami, il nostro Piergiorgio Bucci che aveva trionfato a Città del Messico, Nicola Philippaerts dopo la vittoria a Shanghai, Simon Delestre forte del successo a Madrid, Abdel Saïd, capace di imporsi a Cannes, Anastasia Nielsen, dominatrice della tappa di St. Tropez, Max Kühner, già campione del Longines Global Champions Tour nel 2024, si era imposto a Parigi, il brasiliano Stephan de Freitas Barcha grazie al successo a Monaco, Victor Bettendorf dopo la prima posizione ottenuta a Riesenbeck, il campione olimpico di Parigi Christian Kukuk vincitore della tappa di Londra, Yuri Mansur forte del trionfo a Valkenswaard, Sophie Hinners a seguito della prima posizione ottenuta a Vienna, Pieter Devos con il secondo posto di Roma, visto che il vincitore Saïd era già qualificato, Olivier Philippaerts grazie al secondo posto del Cairo, visto che il vincitore Pieter Devos aveva staccato il pass per il Grand Prix a Roma e Angelica Augustsson Zanotelli che si è guadagnata l'ultimo posto a disposizione nella tappa di Rabat.

Due però gli assenti illustri tra i qualificati: Nicola Philippaerts e Angelica Augustsson Zanotelli. Il trentatreenne belga, che recentemente ha annunciato l’arrivo del primo figlio insieme alla compagna Jessica Springsteen, era stato fermo per quasi tre mesi a causa di un intervento chirurgico alla mano seguito ai Campionati del Mondo di Aquisgrana e ora sta rientrando gradualmente in campo, dando forfait all'appuntamento veronese.

L’amazzone svedese invece, presente a Verona, dopo essersi confrontata con il proprio team, ha deciso di non prendere parte alla gara, privilegiando nella sua scelta la programmazione agonistica complessiva del proprio cavallo.

IL PRIMO ATTO - I tredici partenti si sono affrontati a viso aperto nella prima manche con quattro, tra amazzoni e cavalieri, capaci di chiudere con un percorso netto. In ordine di tempo, il brasiliano Stephan de Freitas Barcha su Chevaux Primavera Imperio Egipcio chiude provvisoriamente in testa, seguito dal suo connazionale Yuri Mansur in sella a QH Alfons Santo Antonio, e dai tedeschi Sophie Hinners con Iron Dames My Prinse e Christian Kukuk con Akarad Tivoli Z. A seguire sei atleti con quattro penalità, compreso il nostro Piergiorgio Bucci su Pallieter vd N.Ranch, fermato dall'errore sul verticale all’ingresso della seconda gabbia. In coda il francese Simon Delestre e l'austriaco Max Kühner con otto penalità, e Victor Bettendorf ultimo con dodici penalità.

VOLATA PER LA GLORIA - Nella manche decisiva è proprio Bettendorf a partire per primo, seguendo una classifica invertita rispetto ai piazzamenti del primo round: altre 8 penalità per il cavaliere lussemburghese su Gibbs Un Prince, che piomba a quota 20 totali. Stesso risultato per Kühner su EIC Up Too Jacco Blue in termine di errori, ma il cronometro è ancora più lento. Continuano gli errori con Delestre su Golden Boy DK che chiude a 12, così come il binomio composto da Saïd e Wathnan Bonne Amie che ne aggiunge 8 alle sue 4 nella seconda manche. Chiudono a 8 penalità Nielsen su ESI Rocky (nona), Eckermann in sella a Iron Dames Cascajall NRW (ottava), Bucci su Pallieter vd N.Ranch (settimo) e Philippaerts su Hipster SV (sesto). Resta a quattro penalità Devos in sella Casual DV Z, che chiude la sua gara quinto e inizia la serie del percorsi netti.

Da questo punto in poi è il cronometro a decidere l'ordine della classifica finale, con i protagonisti autori di un doppio netto. Il primo a scendere in campo è l'oro olimpico di Parigi Christian Kukuk su Akarad Tivoli Z in 69"20. Poi è la volta del brasiliano Yuri Mansur sul suo baio di 19 anni QH Alfons Santo Antonio: il cavaliere carioca ferma il cronometro a 69"35 chiudendo alle spalle di Kukuk ancora momentaneamente primo. Poi è la tedesca Sophie Hinners, campionessa del mondo a squadre quest’estate ad Aquisgrana, in sella a Iron Dames My Prins, a sfoderare una prestazione magistrale chiudendo davanti al suo connazionale con un tempo di 63"69. Ma ogni uomo è artefice della propria sorte, e il brasiliano Stephan de Freitas Barcha chiude alla grandissima, mandando in delirio il pubblico di Veronafiere a ritmo di samba, con un tempo impareggiabile: 61"69, quanto basta per laurearsi super campione del Longines Global Champions Tour.

"È difficile trovare le parole. Questa cavalla è davvero speciale per me. Siamo insieme da nove anni e abbiamo fatto tutto insieme. È lei che mi ha portato fin qui. Abbiamo disputato grandi campionati, ma vincere un Gran Premio come questo ripaga tutto il lavoro, tutti i sacrifici. Non ci sono parole per descrivere quello che provo in questo momento. Partendo per ultimo, mi sono detto:'Dobbiamo provarci. Forse capita una sola volta nella vita di avere la possibilità di vincere un Gran Premio come questo'. Questa vittoria è per la mia famiglia, per il mio team, per le persone che mi sono vicine e per tutti quelli che mi aiutano ogni giorno. Io sono soltanto un pezzo di questo grande puzzle", le parole emozionate di Stephan de Freitas Barcha.

Comunque soddisfatto l'unico azzurro in gara, Piergiorgio Bucci: "Speravo di vincere, ma sono soddisfatto della prestazione. Il pubblico di Verona è stato straordinario. È stato bellissimo gareggiare qui. Ho sentito davvero il calore del pubblico, una spinta in più che mi ha accompagnato durante tutta la prova. Sarebbe stato ancora più bello regalare a queste persone una soddisfazione diversa, ma credo che ci siamo difesi bene. È una gara ai limiti della difficoltà, dell’altezza e dello sforzo richiesto ai cavalli. Per questo sono comunque molto soddisfatto".