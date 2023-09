Longines Global Champions Tour Roma: le dichiarazioni dei protagonisti

Presenti alla conferenza Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, la Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, il Senatore Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente, l'On. Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, l'Onorevole Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, Svetlana Celli, Presidente Assemblea Capitolina Roma Capitale, Fabio Pacciani, Direttore Edilizia Monumentale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. - Alessandro Cochi, Delegato Assessorato Sport Regione Lazio, Eleonora di Giuseppe, Event Coordinator LGCT Roma, Marco Danese, Direttore Sportivo del circuito LGCT, Marco Di Paola, Presidente FISE-Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Porro, CT Nazionale Italiana di salto ostacoli, e gli azzurri Nico Lupino e Giacomo Casadei.

Onorato: "Complimenti all'organizzazione"

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: “Complimenti all’organizzazione, allestimento stupendo che esalta la bellezza di questo luogo unico, una delle più belle foto opportunity per noi all’estero. Roma vive un momento d’oro, a volte se ne accorgono di più all’estero. Dopo il no alle Olimpiadi sono tornati i grandi eventi che contribuiscono a un’immagine contemporanea della nostra città. Riuscire a comunicare questa passione per l’equitazione e veicolare la nostra bellezza è il volano su cui dobbiamo investire. Il fatto che questo appuntamento sia a Roma è molto importante. È un grande appuntamento sportivo che ha una valenza unica per le romane e i romani perché gratuito”.