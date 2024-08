Longines Global Champions Tour: a Roma doppio squillo Brasile, tre podi Italia

LE GARE - Alle 8.00, è suonata la campana per l'inizio della 1.15 a fasi consecutive. L’irlandese Devlin Niamh, terza a entrare in campo e primo netto, ha fermato il cronometro a 29”04 in sella a Captain Marko. L’unico che le si avvicina per velocità senza commettere errori è l’italiano Tiziano Barea, in sella a Captain Beefheart Mvdl. Il cavaliere azzurro ha tagliato il traguardo in 32”69 rimanendo in seconda posizione fino all’ingresso in campo dell’ultimo cavallo, Fernhill Clooney, montato sempre da Devlin Niamh, con l'amazzone irlandese che per tre decimi di secondo (29”07) non batte sé stessa ma conclude dominando la classifica finale con un primo e un secondo posto. Nella seconda gara di giornata, la 1.25, alle spalle del brasiliano Felipe Coutinho Mendonca Nagata in sella a Qi d'Eclipse (0/0, 28”40) si è affermato il cavaliere israeliano Yali Kass su Izzytimes Vdp (0/0, 29”10), al terzo posto, il migliore degli italiani, Gianluca Apolloni con Balout che chiude con un doppio zero nel tempo di 29”42 in seconda fase. La mattinata a 2 stelle si è conclusa con la 1.40 a tempo, dominata dal solito brasiliano in sella a Monseigneur (0, 58”23), con l’italiano Christian Marini secondo a 61”21. In terza posizione si è poi affermato l’olandese Elize van de Mheen su Kes TN (0, 62”48) seguito da Guido Grimaldi su Gentlman (0/62"71).