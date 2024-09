LGCT Roma, Day 3: le prime gare di giornata in attesa del GP

ROMA - In attesa del Grand Prix di Roma che prenderà il via alle 14.30, nella mattinata della terza giornata del Longines Global Champions Tour al Circo Massimo si è svolta la CSI5* 1.45 a tempo. I 32 binomi, tra i più forti al mondo, hanno dato spettacolo sfidandosi all’ultimo centesimo di secondo per ottenere la vittoria sul tracciato ideato da Uliano Vezzani. Ad avere la meglio con zero penalità e il tempo di 50”73 è l’irlandese Richard Howley (in foto, sopra) in sella a Mansini Ltd (medaglia d’oro al Campionato del Mondo riservato ai giovani cavalli 2018). Con soli quattro centesimi in più, chiude al secondo posto l’olandese Victor Bettendorf in sella a Cancun Torel Z (0, 50”77), vincitore della 1.60 di ieri. In terza posizione il francese Edward Levy su Lyon van de Platann (0, 51”72) seguito dall’amazzone tedesca Celine Schoonbroodt- De Azevedo su Deesse des Embruns (0, 52”34). Il migliore degli italiani - 26esimo al mondo - è l’appuntato Emanuele Gaudiano che si è aggiudicato il quinto posto in sella a Julius.D (0, 52”78).

Prima del CSI5*, ad aprire il programma di giornata era stata la gara a barrage CSI2* 1.15. Dei 15 concorrenti al via in 6 hanno ottenuto il pass per il jump-off a tempo che si è svolto su 7 ostacoli comprensivi di gabbia. La tredicenne toscana Camilla Boricchi ha sbaragliato la concorrenza. In sella al suo Cor non ha commesso errori, fermando il cronometro in 34”62 e facendo suonare il primo inno italiano della tappa capitolina. Alle sue spalle l’inglese Mark Hallion su Maurice (0/0, 36”74) e l’amazzone greca Milena-Maria Pappa con Eh Bienj van T&L (0/0, 39”37). Al quarto posto il luogotenente dell'Aeronautica Militare Stefano Nogara su Avenge Z (0/0, 39”71).

Alle 10.00 in punto invece è andata in scena la CSI2* 1.30 Prix a barrage. Dei 26 binomi provenienti da 10 nazioni diverse in 12, non commettendo penalità nel percorso base, hanno avuto accesso al secondo round a tempo. L’agente scelto delle Fiamme Oro Luca Coata in sella a Cassirana del Rilate con zero penalità nel tempo di 33”38 ha staccato l’israeliano Yali Kass su Izzytimes Vdp al secondo posto (0, 33”38), in premiazione nel CSI2* per tre giorni consecutivi. Al terzo posto è arrivata l’amazzone olandese Elize van de Mheen, già medaglia di bronzo a squadre all’Europeo di Kaposár nel 2017, che in sella al suo Kilimanjaro ha fermato il cronometro in 34”54 e zero errori. Buona prestazioni anche per Sheikh Khalifa Al Thani su Emiro Delle Sementarecce (0, 34”60) al quarto posto e per l’azzurro Alberto Carrara con Insallah VII S in quinta posizione (0, 35”02).