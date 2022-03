Jury Chechi: “Vorrei andare in Ucraina”. E condanna il ginnasta russo

"Non conosco questo Kuliak, ma penso che la federazione internazionale debba prendere provvedimenti e sanzionarlo. Lo sport è esattamente il contrario di quello che voleva dimostrare questo ragazzo con questo gesto da imbecille”. Jury Chechi, un nome che è un omaggio alla scuola russa della ginnastica e una carriera che ne è la celebrazione, condanna senza se e senza ma Ivan Kuliak, bronzo alla Coppa del mondo di ginnastica a Doha nella gara vinta dall'ucraino Kovtun, di fronte al quale ha sfoderato sul petto la Z scritta sui carri armati russi in Ucraina. "Sul divieto di gara a russi e bielorussi sono meno d'accordo - aggiunge Chechi - Ci sono sanzioni più efficaci. È un momento tristissimo, sono impotente, vorrei andare in Ucraina a dare una mano alle persone e magari ci riuscirò pure, anche se non so come fare. L'impotenza mi fa stare malissimo".