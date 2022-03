Kuliak si difende: "Z simbolo di pace, gli ucraini ci hanno trattato male"

TORINO - "Volevo solo mostrare da dove vengo, tutto qui. Ci hanno detto di coprire la nostra bandiera, cosa che ho fatto. Avevano già vietato tutto il possibile". Con queste parole, Ivan Kuliak ha provato a difendersi dopo le polemiche scoppiate per essersi presentato sul podio di una gara di Coppa del Mondo a Doha esibendo la 'Z', simbolo dell'invasione russa in Ucraina presente sui carri armati, sul petto. Su Telegram, il giovane ginnsasta russo, condannato duramente anche da Yuri Chechi, ha aggiunto: "Volevo solo mostrare da dove vengo. Non ho paura delle conseguenze e non voglio fare del male a nessuno. Questa 'Z' sta 'per vittoria', 'per la pace'". Secondo l'atleta, ora sotto inchiesta da parte della Federginnastica, il gesto è stato scaturito anche dai colleghi ucraini: "Ci hanno trattato male, bisognava vederlo per crederci".