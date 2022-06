Ginnastica ritmica, doppietta delle Farfalle: oro Raffaeli e argento Baldassarri

Farfalle praticamente perfette: ora gli Europei

Splendida la prova di squadra delle Farfalle di Emanuela Maccarani, che si esibiscono in uno degli esercizi più belli in assoluto a livello artistico, mettendo in scena un omaggio a tutte le discipline olimpiche e conquistato la seconda vittoria stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quella ottenuta a Baku. Insomma, l’Italia festeggia e si proietta con fiducia verso gli Europei, che andranno in scena tra una decina di giorni a Tel Aviv.