Europei di ritmica, trionfo di Sofia Raffaeli: è doppio oro!

Sofia Raffaeli è campionessa europea agli Europei di ginnastica ritmica di Tel Aviv (Israele). L'azzurra ha conquistato, oltre all'argento alla palla, un doppio oro: al cerchio con 36 punti netti, finendo davanti all'israeliana Daria Atamanov (argento con 34.900 punti) e alla bulgara Boryana Kaleyn (bronzo con 33.900), e alle clavette con 34.550 punti validi per la prima posizione in classifica davanti alla padrona di casa, Daria Atamanov, argento con 34.250 punti, e alla slovena Ekaterina Vedeneeva, bronzo con 32.550. È un traguardo eccezionale visto che la ritmica italiana nelle 37 edizioni passate della rassegna continentale non aveva mai raggiunto il podio individuale.