Europei 2022, Casella spinge l'Italia: "Siamo tra le squadre favorite"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - " Non possiamo nasconderci, vogliamo cercare di prendere più medaglie possibili ". Il direttore tecnico della nazionale femminile di ginnastica artistica, Enrico Casella , suona la carica e guarda con grande fiducia ai Campionati Europei multidisciplina di Monaco , che inizieranno nella giornata di domani e dureranno fino al 21 agosto prossimo. Per Casella, l'assenza della Russia cambia inevitabilmente lo status dell' Italia : "Siamo tra le squadre favorite, poi c'è anche l'assenza della Russia che, inutile negarlo, è un vantaggio per tutti quanti, non solo per noi", racconta a LaPresse al termine del primo allenamento delle azzurre svoltosi nello storico scenario dell' Olympiahalle di Monaco di Baviera . L'Italia della ginnastica artistica, assicura Casella , "è un team altamente competitivo, dobbiamo cercare di andare sul podio con la squadra, provando a vincere magari, cercare il podio nell'all around e centrare tutte le finali di specialità, lottando anche lì per le medaglie. Bisogna vedere poi cosa ne pensano le altre nazioni".

Casella: "Tutte le sezioni devono fare risultato"

Proprio la ginnastica assegnerà, giovedì sera, la prima medaglia degli Europei di Monaco 2022 con l'all around individuale: protagoniste Martina Maggio e Asia D'Amato che nutrono ambizioni da podio. "Sentiamo il peso del movimento sulle spalle? No, siamo abbastanza forti, ed essendo forti non possiamo sottrarci al pronostico. Se siamo forti, e siamo forti perché questa squadra ha vinto in bronzo mondiale e alle olimpiadi abbiamo fatto un quarto posto per pochi decimi, adesso non puoi sottrarti", ha aggiunto Casella, storico allenatore di Vanessa Ferrari che non sarà presente a Monaco, ribadisce che "è importante che tutte le sezioni facciano risultato, più l'Italia è forte nel mondo della ginnastica più è un bene per tutti". L'Italia parte comunque con il piede giusto: durante il primo allenamento all'Olympiahalle, le ragazze sono apparse infatti attente e concentrate. "Il peso della responsabilità è legato a chi siamo noi", afferma Casella. "Queste ragazze sono forti perché adesso sono abbastanza consapevoli della loro forza, e questo è importante. Lo si è visto oggi nella prova podio - ammette Casella - sanno che la giuria le sta guardando, sanno cosa si deve fare in una prova podio, è un allenamento ma c'è anche un po' di tattica".