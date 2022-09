Raffaeli, una ragazza d'oro: due titoli mondiali per la ginnasta italiana

ANCONA - Un trionfo senza precedenti. Sofia Raffaeli vince due medaglie d’oro ai Mondiali di ginnastica ritmica . L’atleta marchigiana si è imposta in maniera netta in entrambe le performance. Nella gara con il cerchio si è imposta con il punteggio di 34.850, precedendo la bulgara Stiliana Nikolova (33.400) e la tedesca Darja Varfolomeev (32.150). Nell’esercizio con la palla, Sonia Raffaeli ha confermato la sua abilità lasciandosi alle spalle la tedesca Darja Varfolomeev e la compagna di squadra Milena Baldassarri che vince il bronzo.

Un primato assoluto per la Federginnastica

La Federginnastica in Bulgaria ha scritto una pagina indimenticabile della propria storia, portando per due volte sul gradino più alto del podio una propria atleta. Un evento mai accaduto nelle edizioni precedenti dei Mondiali. Sonia Raffaeli è nata a Chiaravalle (AN) il 19 gennaio 2004, e gareggia per la società sportiva Ginnastica Fabriano.