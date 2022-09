Super Raffaeli: campionessa del mondo nell'all around e quarto oro

SOFIA (BULGARIA) - Sofia Raffaeli è nella storia. La giovane ginnasta azzurra delle Fiamme Oro ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in Bulgaria anche nel concorso all-around e, al quarto oro in questa rassegna, ha conquistato per l'Italia anche un pass per i Giochi di Parigi 2024 grazie ad una prova praticamente perfetta con il punteggio finale di 133,250 precedendo la tedesca Darja Varfolomeev (132.450) e la bulgara Stiliana Nikolova (128.800). Quinta l'altra azzurra in finale, Milena Baldassarri (124.900).