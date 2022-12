Ginnastica, c'è l'agenda del Safeguarding Office

TORINO - È stata approvata dal Consiglio Direttivo della federginnastica l’Agenda Safeguarding Office (Ufficio per la salvaguardia dei tesserat) per il 2023. Tante le iniziative concrete per tutelare la salute psicofisica degli atleti e rafforzare la cultura dello sport sano. Incrementato anche il numero dei componenti che passano da cinque a sette con l’aggiunta (a Pierluigi Matera, che svolge la funzione di presidente, alle due vice Silvia Salis e Novella Calligaris; a Mauro Gatti e Marco Naddeo) di Luigi Mazzone, professore di Neuropsichiatra Infantile, e di Gianfranco Dalla Barba, professore di Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive all’Università di Trieste. «La nuova Agenda Safeguarding Office 2023 testimonia il nostro impegno e la volontà di essere sempre al fianco degli atleti e delle atlete - ha spiegato il presidente Gherardo Tecchi -. La salute psicofisica dei nostri ragazzi e ragazze è sempre stata per noi una priorità ed è per questo che abbiamo adottato per primi in Italia lo scorso gennaio un organo di tutela d’ispirazione internazionale come il Safeguarding Office».