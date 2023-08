Ginnastica, Biles ritorno con il botto: domina gli Us Classic

CHICAGO (Stati Uniti) - La quattro volte campionessa olimpica di ginnastica statunitense Simone Biles ha fatto un trionfante ritorno alle competizioni vincendo gli Us Classic, dopo una pausa di due anni. Nella sua prima gara dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, la Biles ha elettrizzato il pubblico di Chicago con una straordinaria performance, guadagnando un totale di 59.100 punti nel concorso generale. La stella americana di 26 anni ha ottenuto il massimo dei voti su volteggio (15.400), corpo libero (14.900) e trave (14.000). La sua reazione sui social dopo il successo a Chicago: "Tutti coloro che applaudivano mi ha fatto sciogliere il cuore il fatto che credessero ancora in me significa il mondo perché dopo tutto quello che è successo a Tokyo, ho lavorato molto su me stessa. Faccio ancora terapia settimanalmente ed è stato così eccitante venire qui: tutto è andato al posto giusto. Mi sento davvero bene anche se penso che ci siano alcune cose su cui lavorare nella mia routine. Sono molto scioccata, sorpresa e molto felice".