Carlotta Ferlito, la ginnastica e il racconto delle umiliazioni: "Non vali niente"

Carlotta Ferlito, la ginnastica e gli abusi subiti: il racconto a Verissimo

Di quei momenti l'atleta ha ricordato: "Mi confidavo con mia mamma, mi è sempre stata vicina dal punto di vista personale e sportivo". Il racconto di Carlotta è poi proseguito: "I miei genitori non hanno mai messo in discussione le mie parole. Una volta, durante un allenamento, è volata una sberla e mio padre ha preso un volo da Catania per venire a Milano. A un certo punto non mi sono trovata bene con un allenatore e c'è stato un accanimento nei miei confronti. Parlo di abusi, parole che riesce a mettere insieme quanto successo". Secondo quanto detto dall'ex ginnasta, le venivano rivolte frasi del tipo "non vali niente" o "sei grassa come un maiale". Parole che le hanno lasciato delle profonde ferite interiori: "Sono traumi che ti porti dentro".

La denuncia e i disturbi alimentari

All'epoca ha scelto di non denunciare per paura di "essere esclusa". La decisione di denunciare è avvenuta solo dopo aver fatto la sua seconda Olimpiade: "Non mi sono mai pentita di averlo fatto. Il mio scheletro nell'armadio è non aver scelto io la fine della mia carriera". Negli anni successivi la sportiva ha dovuto fare i conti anche con dei disturbi alimentari: "Quando ho smesso di allenarmi mi sentivo sempre un pò meno, ero insicura. Per un periodo non mangiavo più. Dentro di me mi sentivo amata e apprezzata solo come ginnasta, è come se avessi avuto una crisi di identità, un momento di down". Di recente la sportiva ha denunciato di aver avuto una disavventura a Milano, svelando di essere stata importunata da alcuni ragazzi in motorino che le hanno sputato addosso.