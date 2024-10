"Basta, è arrivato il momento": Vanessa Ferrari si ritira, il toccante addio

"Orgogliosissima della mia carriera": tutti i traguardi di Vanessa Ferrari

"Sono sicuramente orgogliosissima della mia carriera, di quello che sono riuscita a fare in tempi in cui in Italia era tutto molto difficile per la ginnastica e non si pensava affatto di arrivare fino a quel punto. Si capirà col tempo cosa accadrà, cosa potrò fare, servirà tempo per capirlo ma di certo ci sarà sempre la ginnastica nella mia vita”. Un futuro incerto, ma ad illuminare il suo percorso ci sarà sicuramente lo disciplina in cui dire che ha ben figurato sarebbe decisamente riduttivo. Il suo palmares recita quanto di seguito: un argento olimpico a Tokyo 2020; un oro, un argento e 3 bronzi ai Mondiali; 4 titoli europei (oltre a 3 argenti e 4 bronzi), 6 Coppe del Mondo, 22 titoli italiani e 11 scudetti con la Brixia (Palalgeco). Un elenco di successi che permette di capire quanto sia stata influente a livello mondiale Vanessa Ferrari.