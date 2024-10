Ferrari, vent'anni di storia di Ginnastica e dell'Italia. Grazie Vanessa

Le indiscrezioni che ormai da mesi si susseguivano e lasciavano intendere un ritiro dalle scene di Vanessa Ferrari, colei che ha fatto la storia della ginnastica artistica italiana negli ultimi 20 anni, hanno trovato conferma ieri. La 34enne atleta di Orzinuovi ha dato ufficialità allo stop definitivo in un’intervista a BresciaOggi: «Sto annunciando il ritiro ora. Lo avevo già deciso prima di Parigi: quella parigina sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia stato così ma è arrivato il momento di dire basta e, credetemi, sono serena. Fisicamente gli infortuni si stanno facendo sentire. Sono orgogliosissima della mia carriera, di quello che sono riuscita a fare in tempi in cui in Italia era tutto molto difficile per la ginnastica e non si pensava affatto di arrivare fino a quel punto. Si capirà col tempo cosa accadrà, cosa potrò fare, servirà tempo per comprenderlo ma di certo ci sarà sempre la ginnastica nella mia vita». La vita sportiva di Vanessa Ferrari, tanto determinata quanto fragile, è stata a dir poco ricca. Di successi eclatanti, come l’oro mondiale del 2006 ad Aarhus in Danimarca e l’argento olimpico di Tokyo nella sua quarta partecipazione ai Giochi nel corpo libero, e ancora quattro i titoli europei nella sua personale bacheca, sei Coppe del Mondo e 22 titoli italiani. Purtroppo anche di molti infortuni e ben nove interventi chirurgici. Ogni volta Vanessa ha saputo superarli e riproporsi al vertice confermando i suoi soprannomi di “Farfalla” di Orzinuovi e “Cannibale”. Tra i tanti primati detiene anche quello di prima ginnasta azzurra ad aver eseguito lo Tsukahara avvitato "Silivas", un doppio salto indietro raccolto con doppio avvitamento. La rassegna parigina non l’ha vista protagonista a causa di un infortunio al polpaccio, l’ennesimo. Lascia un’eredità sportiva pesante che però, proprio nel solco da lei tracciato ha visto crescere altre grandi atlete, come proprio l’Olimpiade di Parigi 2024 ha dimostrato con le prove di Alice D’Amato e Manila Esposito che si sono messe al collo rispettivamente un fantastico oro, il primo di sempre per l’Italia femminile alle Olimpiadi, e un bronzo nella trave.