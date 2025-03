Maccarani via dopo 30 anni: Nazionale ginnastica ritmica, svolta dopo il caso abusi

Nessun commento social ma solo una story sui propri account Instagram nel quale repostano la notizia che la dt delle 'Farfalle', Emanuela Maccarani, non allenerà più la squadra italiana di ginnastica ritmica. Reagiscono così l'ex ginnaste Anna Basta e Nina Corradini, che denunciarono di aver subito abusi e soprusi durante la preparazione atletica quando erano nelle 'Farfalle di Desio', alla risoluzione anticipata del contratto della Maccarani . Le due ragazze lo scorso novembre hanno chiesto e ottenuto la riapertura delle indagini. La Procura aveva chiesto l’archiviazione, ma il Tribunale di Monza ha disposto l'imputazione coatta per la direttrice tecnica Accademia internazionale di Desio. Per Maccarani e la sua assistente Olga Tishina era stata aperta anche un’inchiesta della giustizia sportiva: il processo sportivo si era concluso alla fine del 2023 con l’assoluzione di entrambe . Tuttavia a dicembre del 2024 il procuratore generale del Coni aveva deciso che il processo sportivo sarebbe stato rifatto, ritenendo fosse stato condotto in modo iniquo. Oggi nel suo post Anna Basta ha pubblicato anche una foto che ritrae sullo sfondo una giovane ginnasta.

Le parole di Maccarani

Il licenziamento “l'ho saputo dai social e parallelamente mi è arrivata la lettera di licenziamento dalla federazione senza nessun preavviso telefonico o verbale da parte del presidente che ho anche avuto modo di incontrare venerdì scorso l'ultima volta. Dove appunto palesava la possibilità per la direzione tecnica ma assolutamente non mi aveva detto nulla per quanto riguardava la questione della squadra”. Così a LaPresse Emanuela Maccarani, rimossa oggi dall'incarico di dt e allenatrice delle Farfalle per decisione del consiglio federale della Fgi all'unanimità. Il presidente Andrea Facci “rimanda comunque la decisione al consiglio federale – precisa Maccarani, alla guida delle azzurre da 30 anni - la nomina di dt compete a lui mentre la scelta della altre cariche sono di competenza del consiglio federale. Ma io fino alle 14 non sapevo assolutamente nulla, come del resto le ragazze, la situazione è veramente drammatica. Da domani mattina non posso più venire in palestra”. La decisione del nuovo corso federale arriva dopo il riemergere del caso di presunti abusi e maltrattamenti denunciati da due ex ginnaste nei confronti della ormai ex dt azzurra e della sua assistente Olga Tishina