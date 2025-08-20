Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Raffaeli lancia il volo delle nuove Farfalle

A Rio de Janeiro scatta il Mondiale di ritmica (dirette Rai). Sofia: “Voglio godermi ogni istante, posso competere con le migliori". In ascesa il giovane talento Dragas
Enrico Capello
1 min
Raffaeli lancia il volo delle nuove Farfalle© Getty Images

A ritmo di samba. Scatta oggi a Rio de Janeiro il campionato mondiale di ginnastica ritmica 2025, un’edizione storica perché per la prima volta approda in Sud America. Fino al 24 agosto, la Parque Olímpico Arena (l’impianto che ha ospitato i Giochi 2016) diventerà il cuore pulsante di colori, musica e talento. L’Italia parte ambiziosa per migliorare il bottino di 3 argenti e 2 bronzi ottenuto due anni fa a Valencia, in Spagna

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte