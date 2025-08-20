Raffaeli lancia il volo delle nuove Farfalle

A ritmo di samba. Scatta oggi a Rio de Janeiro il campionato mondiale di ginnastica ritmica 2025, un’edizione storica perché per la prima volta approda in Sud America. Fino al 24 agosto, la Parque Olímpico Arena (l’impianto che ha ospitato i Giochi 2016) diventerà il cuore pulsante di colori, musica e talento. L’Italia parte ambiziosa per migliorare il bottino di 3 argenti e 2 bronzi ottenuto due anni fa a Valencia, in Spagna