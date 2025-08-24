Raffaeli, è medaglia d'oro nel cerchio: che trionfo ai Mondiali di Rio!

Raffaeli: è anche bronzo alla palla! Dragas 6ª

All'oro nel cerchio è poi seguito il bronzo alla palla, dove l'azzurra ha chiuso l'esercizio col punteggio di 28.750 dietro la tedesca Darja Varfolomeev, oro con 29.850, e l'americana Rin Keys, argento con 29.050. Si tratta del secondo bronzo dopo quello conquistato il 22 agosto nell'all-around, dove l'azzurra si è piazzata alle spalle di Darja Varfolomeev e Stiliana Nikolova. Nel medagliere della ginnasta classe 2004, anche il bronzo dei Giochi di Parigi 2024. Bene anche l'altra azzurra in gara Tara Dragas, che si piazza al sesto posto con il punteggio 28.050.