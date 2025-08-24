Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Raffaeli, è medaglia d'oro nel cerchio: che trionfo ai Mondiali di Rio!

La ginnasta italiana conquista il primo gradino del podio al campionato di ginnastica ritmica con il punteggio di 30.650. Poi, il bronzo alla palla. Bene Dragas
2 min
Raffaeli mondiali ginnastica ritmica
Raffaeli, è medaglia d'oro nel cerchio: che trionfo ai Mondiali di Rio!© EPA

Sofia Raffaeli si prende la scena di Rio. La ginnasta italiana conquista la medaglia d'oro nella specialità cerchio al 41º campionato mondiale di ginnastica ritmica in corso in Brasile. Il trionfo dell'azzura, che grazie al punteggio di 30.650 si riaccomoda sul primo gradino del podio per la sesta volta al mondiale, si aggiunge inoltre a quello di Sofia 2022. Medaglia d'argento invece per la bulgara Stiliana Nikolova (29.950), che precede a sua volta la tedesca Anastasia Simakova (29.400). 

Raffaeli: è anche bronzo alla palla! Dragas 6ª

All'oro nel cerchio è poi seguito il bronzo alla palla, dove l'azzurra ha chiuso l'esercizio col punteggio di 28.750 dietro la tedesca Darja Varfolomeev, oro con 29.850, e l'americana Rin Keys, argento con 29.050. Si tratta del secondo bronzo dopo quello conquistato il 22 agosto nell'all-around, dove l'azzurra si è piazzata alle spalle di Darja Varfolomeev e Stiliana Nikolova. Nel medagliere della ginnasta classe 2004, anche il bronzo dei Giochi di Parigi 2024. Bene anche l'altra azzurra in gara Tara Dragas, che si piazza al sesto posto con il punteggio 28.050.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ginnastica