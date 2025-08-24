Raffaeli, è medaglia d'oro nel cerchio: che trionfo ai Mondiali di Rio!

Sofia Raffaeli si prende la scena di Rio. La ginnasta italiana conquista la medaglia d'oro nella specialità cerchio al 41º campionato mondiale di ginnastica ritmica in corso in Brasile. Il trionfo dell'azzura, che grazie al punteggio di 30.650 si riaccomoda sul primo gradino del podio per la sesta volta al mondiale, si aggiunge inoltre a quello di Sofia 2022. Medaglia d'argento invece per la bulgara Stiliana Nikolova (29.950), che precede a sua volta la tedesca Anastasia Simakova (29.400).
Raffaeli: è anche bronzo alla palla! Dragas 6ª
All'oro nel cerchio è poi seguito il bronzo alla palla, dove l'azzurra ha chiuso l'esercizio col punteggio di 28.750 dietro la tedesca Darja Varfolomeev, oro con 29.850, e l'americana Rin Keys, argento con 29.050. Si tratta del secondo bronzo dopo quello conquistato il 22 agosto nell'all-around, dove l'azzurra si è piazzata alle spalle di Darja Varfolomeev e Stiliana Nikolova. Nel medagliere della ginnasta classe 2004, anche il bronzo dei Giochi di Parigi 2024. Bene anche l'altra azzurra in gara Tara Dragas, che si piazza al sesto posto con il punteggio 28.050.