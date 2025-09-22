Maccarani rinviata a giudizio per maltrattamenti, lei si difende: "Mai dette quelle parole"

Le parole di Emanuela Maccarani

"Io queste affermazioni non le ho mai fatte, non ho mai dato della cicciona o usato altri termini finiti sui giornali, sulle memorie difensive è tutto spiegato ampiamente, non sono mai state lette e tenute in considerazione. Per come è configurato questo tipo di reato, evidentemente serve un dibattimento". Questo è quanto ha detto l'ex dt della Nazionale di ginnastica ritmica Emanuela Maccarani, rinviata a giudizio oggi a Monza per maltrattamenti aggravati. "Finalmente - ha aggiunto fuori dall'aula - ci sarà un dibattimento e finalmente potrà essere tenuta in considerazione la mia posizione. Sono stata licenziata, ho perso tutto ciò che ho acquisito in 40 anni di carriera, cariche tecniche, politiche, anche come giudice. Attenderò che termini questo processo e poi volterò pagina". All'inizio del dibattimento, la ex dt ha reso noto che "ci saranno tanti testimoni e il dibattito servirà a questo. Il loro supporto, la loro stima e il loro affetto". Poi ha risposto alle domande dei giornalisti sulla situazione attuale delle ginnaste azzurre: "Il quindicesimo posto del campionato del mondo di Rio è l'attestazione di un sistema che si è sgretolato in brevissimo tempo non è dovuto solo a questo caso. L'atleta, la struttura e tutto il progetto necessitano di anni e anni per essere costruiti, non voglio commentare dal punto di vista sportivo ma è un grande dispiacere come un lavoro minuziosamente creato e costruito è andato in frantumi in pochissimo tempo".