Carlotta Ferlito, il toccante racconto sulla depressione: "Ho scelto di vivere, non di sopravvivere"

"Non voglio fare quella che piange sempre ma non sono esagerata se vi dico che davvero la scelta più difficile presa quest’anno è stata quella di vivere. Non sopravvivere". Inizia così il lungo messaggio postato su Instagram da Carlotta Felito che sceglie ancora una volta i social per mettersi a nudo. Dopo aver parlato dei disturbi alimentari vissuti nel corso della sua carriera da ginnasta e dei problemi di salute che l'hanno costretta a sottoporsi a un'isteroscopia, la 30enne catanese ha voluto dare il benvenuto al 2026 e lo ha fatto salutando il vecchio anno e la depressione, che l'ha accompagnata per mesi.

Carlotta Ferlito e la diagnosi di depressione

"A Gennaio scorso ero a Miami con la mia migliore amica ma stavo malissimo; torno a casa, depressione diagnosticata. Da lì le strade erano due: continuare a distruggermi o curarmi e prendere in mano la mia vita. Solo nell’ultimo mese mi sento di averla riconquistata a pieno. É pesante, soprattutto quando non te ne va giusta mezza, però mi porto sempre dietro l’insegnamento appreso con la malattia di mia mamma, cioè che oggi ci sei domani non lo sai, quindi goditi il presente". Per fortuna, però, il peggio sembra essere ormai alle spalle: "Tirando le somme, quest’anno non sento di aver realizzato niente di che, devo essere più buona con me stessa e rendermi conto che lottare non per sopravvivere, ma per essere felice é già moltissimo. E lo so che sarete bombardati da video recap di quest’anno dove tutti esalteranno i loro successi, ed è giusto che sia così, ma non paragonatevi a nessuno! Ognuno ha il suo tempo, è importante ricordarcelo".

Carlotta Ferlito lancia un messaggio ai follower

Infine lancia un messaggio importantissimo ai propri follower: "Amic* che mi leggi da tanti anni, spero innanzitutto tu NON ti ci riveda nelle mie parole, ma se stai passando un periodo difficile, mi auguro tu possa trovare conforto e speranza, indipendentemente dal fatto che sia Capodanno o un giorno a caso, puoi sempre ripartire. Love you! Buon anno!".