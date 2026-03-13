"Allenamenti pesanti da mattina a sera ma inseguo i miei sogni e poi recupero… con lo shopping"

Una partecipazione agli Europei e una ai Mondiali. Un titolo all around agli Assoluti davanti a una campionessa olimpica. Un podio all’esordio in Coppa del Mondo. Ma, soprattutto, sedici anni soltanto all’anagrafe. Che fanno di Giulia Perotti uno dei prospetti più interessanti della ginnastica artistica. E non solamente nel panorama italiano. Giulia Perotti, oggi e domani la Serie A1 sbarca a Biella: che effetto le farà gareggiare per la sua