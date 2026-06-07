"Ho rischiato di morire, vi amo tantissimo": Simone Biles shock, il racconto del dramma

Un ricovero d'urgenza e tanta paura per Simone Biles . La campionessa Usa della ginnastica, sette ori olimpici, ha messo in allarme i suoi tantissimi fan postando sui social un messaggio in cui racconta genericamente di aver avuto un problema che però le poteva costare la vita, allegando una foto che ritrae il suo polso con diversi braccialetti d'ospedale, una con dei fiori e un'altra con l'immagine del tracciato cardiaco. "Di solito non sono una che condivide cose del genere, perché tengo molto alla privacy - ha scritto la ginnasta americana -. Ma rischiare di morire non era nella mia lista di cose da fare all'inizio di questa settimana".

"Prima o poi spiegherò tutto"

Un episodio di cui non ha riferito i dettagli ma che la stessa Biles ha definito "una delle esperienze più spaventose della mia vita, se non la più spaventosa in assoluto" spiegando che il momento è stato reso ancora più difficile dall'assenza del marito, Jonathan Owens, fuori casa per gli allenamenti con la sua squadra Nfl. "Sono stata a letto a riposare questa settimana - ha scritto Biles - prima o poi vi spiegherò tutto, ma un grazie speciale alla mia cerchia ristretta che mi ha contattata, si è fatta sentire, è venuta a trovarmi e/o mi ha mandato dei fiori. Vi amo tantissimo".