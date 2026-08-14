Raffaeli, Sofia maestosa: podio Mondiale nel generale e primo pass Italia per Los Angeles

Per la quarta edizione consecutiva una maestosa Sofia Raffaeli si è assicurata il podio nel concorso generale individuale dei Mondiali di ginnastica ritmica. Dopo lo storico trionfo di Sofia 2022, la piazza d'onore di Valencia 2023 ed il terzo posto di Rio de Janeiro 2025, la 21enne marchigiana si è aggiudicata ancora una medaglia di bronzo, questa volta a Francoforte, in Germania, teatro della 42ª rassegna iridata dei piccoli attrezzi. Ma non è finita qui. La giovane azzurra, finendo nella top-3, ha posto la firma sulla prima carta olimpica dell'Italia Team per i Giochi di Los Angeles 2028. Le tre individualiste meglio piazzate al termine della finale all-around, infatti, hanno garantito al proprio Comitato olimpico di appartenenza un posto nazione per il prossimo evento estivo a cinque cerchi in California. L'ennesimo capolavoro di una carriera con ancora tante pagine da scrivere per il Vulcano di Chiaravalle, materializzatosi a poco più di due anni di distanza dall'altro epico bronzo ottenuto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il cammino della marchigiana sull'iconica pedana del Festhalle è cominciato con il quinto punteggio più alto (85.000) maturato nella doppia sessione di qualificazione, grazie al quale si è guadagnata il pass per l'ultimo atto sul giro completo riservato alle migliori 18 interpreti.