Immensa Raffaeli, altra medaglia ai Mondiali di ginnastica ritmica: è argento al cerchio!

Un altro podio iridato per Sofia Raffaeli, che a Francoforte conquista una splendida medaglia d'argento nella finale al cerchio ai Mondiali di ginnastica ritmica. L'azzurra chiude con 30.500 punti alle spalle dell'ucraina Taisiia Onofriichuk (30.700), nuova campionessa del mondo, e davanti alla padrona di casa, l'idolo della Festhalle Daria Varfolomeev, medaglia di bronzo a quota 30.400.
Il medagliere di Raffaeli
- 2019, Mondiali giovanili, Mosca: Fune - argento; Clavette - argento; Team - argento
- 2021, Europei, Varna: Team - argento
- 2021, Mondiali, Kitakyushu: Cerchio - bronzo; Team - argento
- 2022, World Games, Birmingham: Palla - oro; Clavette - oro; Cerchio - argento
- 2022, Europei, Tel Aviv: Cerchio - oro; Clavette - oro; Palla - argento; Team - argento
- 2022, Mondiali, Sofia: Concorso individuale - oro; Cerchio - oro; Palla - oro; Nastro - oro; Team - oro; Clavette - bronzo
- 2023, Europei, Baku: Palla - oro; Clavette - oro; Concorso individuale - argento; Team - ottavo
- 2023, Mondiali, Valencia: Concorso individuale - argento; Cerchio - argento; Palla - argento; Team - bronzo
- 2024, Europei, Budapest: Palla - oro; Concorso individuale - argento; Nastro - argento
- 2024, Giochi olimpici, Parigi: Concorso individuale - bronzo