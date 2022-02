Ryder Cup 2023, per il team Europe Donald possibile capitano

Luke Donald è vicino al traguardo. Potrebbe essere davvero lui il capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma. Donald, dall'America, ha dichiarato: "Credo di essere in lizza, sicuramente come uno dei candidati. Aspettare è difficile. Conoscendo come sono fatto, nel caso la scelta ricadesse su di me avrei voglia di iniziare subito a mettermi al lavoro. Perché settembre 2023 è vicino e vorrei avere più tempo per prepararmi e pensare alla squadra". Entro la fine del mese di febbraio potrebbe essere annunciato dalla Ryder Cup Europe come guida del Vecchio Continente nella sfida contro gli Usa al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). L'ex numero 1 al mondo (2011), il 44enne di Hemel Hempstead potrebbe diventare il primo inglese, dopo Nick Faldo nel 2008, a capitanare l'Europa nella supersfida del golf. Donald aspetta l'ufficialità e si prepara a battere la concorrenza dello svedese Henrik Stenson. Francesco Molinari, in una recente intervista all'ANSA, ha spiegato come, secondo lui, quella di Donald fosse la "candidatura più accreditata e papabile".