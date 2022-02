ROMA - Jon Rahm, numero 1 del golf mondiale, nel giorno del compleanno della moglie annuncia che diventerà papà per la seconda volta. Con una foto postata sui propri profili social, lo spagnolo ha voluto fare gli auguri di uno speciale compleanno alla sua amata Kelley Cahill, attraverso una foto che li ritrae insieme con il primogenito Kepa e con in mano le immagini di una ecografia che parla chiaro. "E' in arrivo un altro Rahmbino", il commento dello spagnolo.