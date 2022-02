Golf, scontro aperto tra Superlega Araba e Pga Tour

ROMA - E' ormai uno scontro senza esclusione di colpi quello tra il PGA Tour e la Superlega araba di golf. Nel nuovo capitolo della diatriba emergono le dure accuse di Greg Norman, ex numero 1 al mondo del green maschile e ora Ceo della Liv Golf Investments sponsorizzata dal Pif, fondo sovrano dell'Arabia Saudita. "A nostro avviso e agli occhi della legge, le minacce del PGA Tour rivolte ai giocatori sono inammissibili ai sensi della concorrenza e delle norme". Con una lettera inviata ai giocatori e ai loro agenti, Norman ha attaccato duramente le politiche intraprese dal massimo circuito americano per trattenere i propri membri ed evitare che vadano a sposare il progetto della Saudi Golf League. "Bandire in maniera permanente dal PGA Tour - l'accusa di Norman - chi decide di andare a giocare su un altro circuito non è lecito. E rappresenta un atto di bullismo. Il PGA Tour si sta rifiutando di intrattenere un dialogo costruttivo per il miglioramento del gioco e di questo sport".