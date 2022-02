Ryder Cup 2023, Zach Johnson è il capitano degli Stati Uniti

ROMA - Sarà Zach Johnson il capitano degli Stati Uniti alla Ryder Cup 2023 di golf che si disputerà, per la prima volta nella sua storia, in Italia. Due volte campione Major (ha vinto il The Masters nel 2007 e del The Open nel 2015), Johnson ha giocato cinque Ryder Cup (2006, 2010, 2012, 2014 e 2016) ed è stato tra i vicecapitani degli Stati Uniti nel 2018 nel 2021.