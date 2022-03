Golf: Molinari salta l'Arnold Palmer, vinse il torneo nel 2019

ROMA - Francesco Molinari salta l'Arnold Palmer, l'ultimo torneo del Pga Tour in cui ha ottenuto la vittoria, nel 2019. L'evento si terrà dal 3 al 6 marzo in Florida, a Orlando, ma il torinese sarà tra i past winner. Chicco ha scelto di non partecipare al toreno per questioni di calendario: infatti ha scelto di giocare sia il The Players che il Valspar Championship.