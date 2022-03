Golf, McIlroy scagiona Mickelson: "Merita una seconda opportunità"

ROMA - "Tutti commettiamo errori. Phil Mickelson ha sbagliato ma merita una seconda opportunità". Dopo avergli dato dell' "ingenuo, dell'ignorante e dell'egoista", per le sue dure parole sul PGA Tour e sull'Arabia Saudita, Rory McIlroy tende la mano a Mickelson e chiede per lui il perdono. Scaricato anche dal massimo circuito americano maschile (non è più l'ambasciatore del The American Express, torneo del PGA Tour), ora Mickelson sta ritrovando il sostegno dei suoi colleghi che prima lo hanno criticato ma ora chiedono per lui un'altra chance.