L'astro nascente Hovland in testa all'Arnold Palmer Invitational

ORLANDO (Stati Uniti) - Continua a sorprendere Viktor Hovland, nuova stella del golf europeo. Il 24enne norvegese, con un parziale chiuso in 66 (-6), su un totale di 135 colpi (69 66, -9), è volato in testa alla classifica dell'Arnold Palmer Invitational, tra i tornei più prestigiosi del PGA Tour che mette in palio un montepremi di 12.000.000 di dollari. Sette birdie e un bogey per il numero 4 del world ranking che, ad Orlando (Florida), precede in classifica un terzetto d'inseguitori, tutti secondi con 137 (-7), composto dal nordirlandese Rory McIlroy (leader dopo 18 buche e vincitore di questo evento nel 2018), dall'inglese Tyrrell Hatton (vincitore qui nel 2020) e dallo statunitense Talor Gooch.