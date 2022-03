Russi e bielorussi esclusi da tutti i tornei del golf mondiale

La R&A, autorità che governa il golf in tutto il mondo fatta eccezione per Stati Uniti e Messico, ha deciso di escludere da ogni torneo i golfisti della Russia e della Bielorussia. In una nota pubblicata venerdì sul proprio sito internet, R&A ha sottolineato che "deplora le azioni della Russia in Ucraina, sostenendo il popolo ucraino e i nostri amici della Federazione ucraina di golf". Pertanto, R&A "appoggia pienamente le raccomandazioni del CIO e della International Golf Federation nell'escludere Russia e Bielorussia da qualsiasi evento di golf". R&A inoltre a "contribuirà a un fondo di aiuti umanitari e offrirà supporto diretto alla Federazione ucraina di golf".