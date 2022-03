Jin Young Ko si conferma regina del golf: vinto anche l'Hsbc Women's

SINGAPORE (Malesia) - Jin Young Ko non smette più di vincere e a Singapore mette in bacheca anche l'Hsbc Women's World Championship, confermandosi la regina indiscussa del golf femminile. Alla sua prima gara di questo 2022, l'atleta sudcoreana - sul tracciato del Tanjong Course del Sentosa Golf Club -riesce a fare subito centro e con un totale di 271 (69 67 69 66, -17) colpi supera la sua connazionale In Gee Chun e la neozelandese Lydia Ko, entrambe seconde con 273 (-15). Per la 26enne di Seul si tratta del 13esimo titolo in carriera sul Lpga Tour e del sesto successo (nelle sue ultime dieci gare) sul massimo circuito americano negli ultimi otto mesi: dal luglio del 2021 fino ad oggi, ha vinto in ordine cronologico il Volunteers of America Classic, il Cambia Portland, la Founders Cup, il Bmw Ladies Championship, il Cme Group Tour Championship e, appunto, anche l'Hsbc Women's World Championship. "Sono orgogliosa di me, sto attraversando un periodo magico e sono davvero contenta", le sue dichiarazioni dopo il torneo. Già in testa dopo 36 buche, ha chiuso il terzo giro in seconda posizione. Poi, nell'ultimo, con un parziale chiuso in 66 (-6), con sette birdie (di cui cinque realizzati nelle ultime sei buche) e un bogey, si è resa protagonista di una grande rimonta ribadendo la sua leadership (siglando peraltro il 15esimo round consecutivo sotto i 70 colpi).