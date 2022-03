Golf, "The Players" al via con Molinari e un montepremi record

ROMA - Il montepremi più alto della storia - quasi 20 milioni di €, in aumento di 5.000.000 rispetto al 2021 - per un torneo di golf stroke play, nettamente superiore perfino a quello dei Major. Il The Players Championship, in programma dal 10 al 13 marzo a Ponte Vedra Beach, in Florida, è l'appuntamento clou del PGA Tour 2022. Che vedrà in gara anche 47 dei migliori 50 giocatori della classifica mondiale e 109 vincitori di almeno un torneo sul circuito (per un totale di 418 titoli). Da Jon Rahm a Collin Morikawa, da Victor Hovland a Patrick Cantlay passando per Scottie Scheffler e Rory McIlroy (campione nel 2019). L'élite del "green" maschile si affronta sul percorso del TPC Sawgrass dove tra i 144 concorrenti in gara ci sarà anche un azzurro: Francesco Molinari.