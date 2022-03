Golf, quattro azzurri al DP World Tour in Sudafrica

Il DP World Tour si sposta in Sudafrica dal Kenya per il MyGolfLife Open, torneo in programma dal 10 al 13 marzo al Pecanwood Golf & Country Club di Hartbeespoort (a circa 30 chilometri da Pretoria). Ci saranno quattro azzurri nel torneo organizzato in combinata con il Sunshine Tour: il pugliese Francesco Laporta e il bresciano Nino Bertasio, reduci dal 51esimo posto al Kenya Open, il torinese Edoardo Molinari e il romano Andrea Pavan. L'evento si disputerà sulla distanza di 72 buche e avrà come montepremi ben 1.500.000 dollari. Tra i partecipanti, i tanti giocatori locali presenti nel field. Da Dean Burmester a Daniel Van Tonder, da George Coetzee a Justin Harding. Occasione anche per Bernd Wiesberger (primo austriaco a vincere l'Open d'Italia nel 2019 e a partecipare alla Ryder Cup nel 2021). E ancora: l'inglese Richard Bland, il francese Antoine Rozner e lo scozzese Stephen Gallacher. Gli atleti italiani in Sudafrica inseguono un successo sul DP World Tour che manca dal luglio 2020 quando, in Inghilterra, Renato Paratore riuscì a trionfare nel British Masters.